Programme du soir | Après les Lakers, les Suns défient les Mavericks

Dans la nuit, les Français de Washington accueillent les Cavaliers (01h00) alors le Magic est à Memphis (02h00).

Victor Wembanyama et les Spurs font face aux Rockets (02h30, beIN Sports Max 4) tandis qu’il y aura deux jolis duels pour finir, entre les Suns et les Mavericks (03h00) puis entre les Lakers et les Kings (03h30).

Programme complet

23h00 | Denver – LA Clippers (beIN Sports 3)

01h00 | Charlotte – Miami

01h00 | Detroit – Boston

01h00 | Washington – Cleveland

02h00 | Chicago – Oklahoma City

02h00 | Memphis – Orlando

02h00 | Minnesota – Toronto

02h30 | San Antonio – Houston (beIN Sports Max 4)

03h00 | Phoenix – Dallas

03h30 | LA Lakers – Sacramento