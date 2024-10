Le retour fracassant de Zion Williamson

Absent pour l’ouverture de la saison, Zion Williamson ne sera pas resté trop longtemps à l’infirmerie. Malade, l’ailier-fort vedette des Pelicans a été autorisé à reprendre les terrains, dès la nuit dernière à Portland, et même si Willie Green doit limiter son temps de jeu, son impact a été immédiat.

Auteur de 16 points (à 4 sur 15 aux tirs…), 11 rebonds, 7 passes et 4 contres, Zion Williamson a été décisif avec cet ultime contre sur Anfernee Simmons, qui avait la possibilité d’arracher la prolongation (victoire 105-103). Un scotch énorme, et le Zion a laissé exploser sa rage, le ballon dans les mains. Mais en conférence de presse, l’ailier-fort All-Star a reconnu que Herb Jones avait été le premier à toucher le ballon.

Une mi-temps pour retrouver ses sensations

« On en parlait avec CJ (McCollum) dans le vestiaire, et il a dit qu’on avait eu de la chance que je sois là car il aurait pu balancer un tir, et éventuellement le mettre » raconte-t-il. « Donc Herb a touché le ballon, et j’ai pu sauter à nouveau et assurer en prenant le ballon ».

Sur le plan personnel, comment s’est-il senti alors qu’il était malade en début de semaine ? « [En première mi-temps], j’avais un temps de retard. Je voyais les ouvertures et qu’il y avait de la distance, mais j’avais un pas de retard, et mentalement, je manquais de réaction » reconnaît-il. « En deuxième mi-temps, c’était différent. J’ai pris mon temps, et j’ai cherché à aller sur mes « spots ». J’ai dit à Jordan (Hawkins) de chercher ses positions, et de rester prêt. Je l’ai trouvé, et il a mis ses tirs. »

Pour Willie Green, qui doit se passer de Dejounte Murray pendant quatre à six semaines, le retour de Zion Williamson est la meilleure des nouvelles. « C’est énorme que Z soit de retour ! Il est enthousiaste, et tout le groupe est enthousiaste qu’il soit là » avait expliqué le coach des Pelicans, avant d’évoquer son temps de jeu limité. « Pour l’instant, ce ne sera pas à fond, mais on verra en fonction de comment il se sentira. »

Comme Zion Williamson a joué 29 minutes, et qu’il avait encore du jus pour arracher ce dernier contre, on imagine que physiquement, ça va. « Je ressens encore un peu les effets de la maladie, mais ça va aller » répond-il.