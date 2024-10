Avec ses noms exotiques et ses logos, la ligue Unrivaled s’inspire du football

En janvier prochain sera lancée la première saison de la ligue Unrivaled, un championnat 3×3 créé par et pour les stars de la WNBA. Le coup d’envoi sera donné le 17 janvier 2025 avec six équipes de cinq joueuses dans un lieu unique : Miami. Jeudi, les dirigeants de cette ligue ont dévoilé les noms des six franchises, et comme elles ne sont liées à aucune ville en particulier, cela donne les Laces, les Lunar Owls, le Mist, le Rose, le Phantom et le Vinyl.

« En l’absence d’affiliation à une ville, nous avons dû ancrer nos équipes dans ce qui fait la spécificité du basket féminin : la communauté », explique la direction. « Dans le plus grand sport du monde, le football, les clubs de football représentent l’unité et la communauté autour du jeu – un écusson unique qui unifie les joueurs et les fans qui sont là depuis le début. Dans les ligues professionnelles de basket, les clubs n’existent pas encore, mais nous sommes en train de changer cela. Nous débutons une nouvelle tendance cette semaine et nous vous invitons à imaginer avec nous ce qui est possible de faire pour l’avenir de nos clubs de basket. »

Un pont d’or pour Caitlin Clark

Notamment créé par Breanna Stewart et Napheesa Collier, ce championnat a déjà séduit Angel Reese, Jewell Loyd ou encore Arike Ogunbowale.

Pour l’instant, Caitlin Clark réserve sa réponse, mais on évoque une offre à un million de dollars pour la convaincre de participer à la première saison. C’est quatre fois le meilleur salaire en WNBA, et plus de dix fois son salaire comme rookie.