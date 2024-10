Les Cavaliers ont donné les clés à Evan Mobley

« On avait l’impression qu’il était partout. » Kenny Atkinson a sans doute apprécié ce constat, concernant la performance d’Evan Mobley à Toronto. Il faut dire que les Canadiens ont bien aidé, en passant à côté de leur match, mais l’intérieur a aussi été très tranchant.

Il a terminé avec 25 points à 9/14, 9 rebonds, 3 passes, 3 contres et 2 interceptions en seulement 27 minutes. Personne, dans cette partie, n’a marqué autant à Cleveland et seul Donovan Mitchell a autant tenté sa chance.

« J’ai essayé d’être en mode attaque. De toujours regarder le cercle, d’aller vers le panier », explique-t-il, lui qui n’a marqué 25 points ou plus que trois fois la saison dernière. « On l’a vu faire ça tout l’été », ajoute Jarrett Allen. « Maintenant, il peut le faire pendant une rencontre de saison régulière. »

Une première pierre

Observer un Evan Mobley plus imposant offensivement n’est pas totalement une surprise puisque Kenny Atkinson avait annoncé la couleur lors de son arrivée dans l’Ohio : cette saison, l’intérieur allait avoir davantage le ballon en mains. Pas étonnant donc de le voir tenter 11 tirs en première période.

« Il y a une vraie intention de lui donner la balle, de le trouver dans l’espace, de lui donner le ballon quand il a l’avantage et cela ne peut pas se faire si les joueurs autour de lui ne le veulent pas », analyse le coach des Cavaliers. « On en a parlé, collectivement avec les gars. Ils savent à quel point il est important. Ils savent qu’on doit le faire grandir. Ce match est un bon exemple. »

« Si on me donne la balle dans le mouvement, je peux lire la défense et en profiter », ajoute Evan Mobley qui a souvent été accompagné de quatre shooteurs sur le parquet. « Peu de personnes peuvent bouger comme moi, et quand c’est le cas, je suis plus grand qu’eux, donc je peux jouer comme je le veux. »

Il ne reste plus qu’à confirmer sur la durée. « Tout le monde dans le vestiaire est très impatient de le voir progresser. On s’attend à ce qu’il fasse ça toute la saison. Il n’a pas de limite », conclut Caris LeVert.

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 34 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.9 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 31 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 Total 198 33 54.4 26.5 68.1 2.2 6.6 8.8 2.8 2.5 0.8 1.9 1.6 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.