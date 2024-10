Il était attendu, ce deuxième coloris de la MB.04 ! Un peu plus d’un mois après sa sortie, c’est donc sous le coloris « 1Love » que la quatrième chaussure signature de LaMelo Ball a lancé la saison 2023/24. Pour sa grande première, Charlotte a d’ailleurs été au rendez-vous en allant s’imposer à Houston, avec un LaMelo Ball déjà « clutch ».

Pour ce qui est de ce nouveau coloris, Puma a opté pour une tige en jaune fluo et rouge pâle. Les motifs présents sur la languette ressortent quant à eux en rose et bleu ciel.

Sur le plan technique, cette quatrième chaussure signature bénéficie d’une technologie d’impression 4D, dans le but d’améliorer la durabilité et l’aération de la chaussure. La semelle est toujours en EVA moulée apportant le confort et la réactivité que l’on connaît. On peut aussi décrypter un « MELO » sur la semelle, un « Love » sur l’empeigne, ou encore « 1 of One ».

La MB.04 « 1Love » est disponible depuis minuit sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.