Tyrese Haliburton pas convaincu par les siestes de Stephen Curry

Les Pacers ont frôlé la correctionnelle pour leur premier match face aux Pistons. Car après avoir passé la majorité du match derrière leurs adversaires, ils ont dû serrer le jeu en défense pour finir avec la victoire.

Tyrese Haliburton a d’ailleurs connu une première sortie compliquée, avec 15 points à 6/18, dont 1/9 de loin !

« Pour être honnête, je vais probablement devoir accuser Steph (Curry) » s’amusait-il après la rencontre.

Les deux meneurs ont ainsi passé leur été ensemble, au sein de l’équipe américaine, et le jeune meneur de jeu des Pacers a passé son temps à poser des questions à son aîné sur ses habitudes et sa préparation.

« Il m’a convaincu d’essayer les siestes d’avant-match, parce que je lui ai dit que je ne faisais pas de sieste l’après-midi. Donc il m’a dit d’essayer et de lui envoyer un message ensuite pour voir le résultat. Il va recevoir rapidement un message de ma part. Et il n’y aura plus de sieste d’avant-match pour Tyrese… »

Chacun ses stratégies par rapport au sommeil, mais les siestes peuvent être utiles. À condition d’être bien faites.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 Total 260 33 47.8 39.3 85.6 0.7 3.1 3.7 8.8 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.