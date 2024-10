Le MVP de la nuit | LaMelo Ball voulait donner le ton

Alors que Brandon Miller a rapidement dû quitter les coéquipiers, la faute à ses ischios-jambiers, les Hornets n’étaient pas loin de prendre l’eau à Houston, en étant menés de 18 points dès le deuxième quart-temps…

Mais LaMelo Ball n’avait pas envie de revivre le scénario tant connu par Charlotte la saison dernière.

« Cody (Martin) nous a réunis dans le troisième quart-temps et nous a dit : ‘L’an passé, c’est dans ces moments-là qu’on a souffert. C’est ce qu’on doit pouvoir dépasser’. Et c’est ce qu’on a fait » explique le meneur.

Intenable dans les espaces

Le frère de Lonzo a ainsi haussé le ton, montrant qu’il est très compliqué à maîtriser dès qu’il est en mouvement, ou qu’il dispose d’un peu d’espace devant lui.

Les Rockets n’ont ainsi jamais réussi à le contrôler, même s’il a comme toujours parfois été gourmand. Mais cette fois, même quand il balançait une brique à 3-points, il se lançait pour prendre le rebond offensif !

« C’est le premier match donc on veut venir sur le terrain et donner le ton » conclut LaMelo Ball, qui conclut son match avec 34 points à 10/20 au tir, dont 4/12 de loin, 11 passes décisives et 8 rebonds.

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 29 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.8 2021-22 CHA 75 32 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 Total 184 32 42.7 37.4 83.4 1.3 4.9 6.2 7.4 3.1 1.6 3.3 0.3 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.