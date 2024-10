Les Warriors ont rêvé du duo Paul George/Lauri Markkanen

On savait que les Warriors avaient tout tenté pour récupérer Paul George cet été, afin de compenser le départ de Klay Thompson, mais The Athletic révèle que le plan du GM, Mike Dunleavy Jr, était encore plus ambitieux.

Car Draymond Green confirme que les Warriors voulaient monter un échange avec les Clippers pour mettre la main sur « PG13 », mais que leur idée était ensuite également de mettre la main sur Lauri Markkanen !

« C’est toujours cette possibilité qui était discutée » assure l’ailier fort. « En récupérant ces deux gars, on réussit un énorme coup. Mais les Clippers n’ont pas voulu jouer le jeu. Et Danny Ainge a fait du Danny Ainge. »

Les Clippers plutôt au régime

Décidée à faire des économies, la franchise de Steve Ballmer n’a pas souhaité récupérer de gros salaire dans le cadre d’un échange, ce qui a fait capoter la première partie du plan. Et comme le dirigeant du Jazz était, comme toujours, très gourmand dans les discussions autour du « Finnisher », les Warriors ont fini par lâcher leurs deux proies.

Pourtant, Draymond Green assure que Paul George voulait rejoindre San Francisco, pour retrouver son ancien coéquipier des Pacers, Mike Dunleavy Jr, qui était son « vétéran » lors de son arrivée en NBA, et dont il est proche.

Récupérer uniquement Lauri Markkanen, vu le prix demandé par Danny Ainge, n’avait par contre pas de sens.

« Mike m’a dit : ‘Ça n’a pas de sens de lâcher tout le futur de notre équipe pour un groupe qui peut être très bon, mais pas incroyable, non ?’ Surtout étant donné l’âge de nos stars » explique ainsi Steve Kerr.

Et les Warriors ont donc conservé Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski ou Moses Moody, ne faisant que quelques ajustements (De’Anthony Melton, Buddy Hield, Kyle Anderson…) autour du duo Curry/Green.