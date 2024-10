Talen Horton-Tucker réalise son rêve de gosse : jouer à Chicago

Talen Horton-Tucker n’a que 23 ans, et pourtant, il va attaquer sa 6e saison en NBA ! Champion NBA avec les Lakers en 2020, « THT » est parvenu à arracher un contrat avec les Bulls, et même si c’est au salaire minimum, il ne pouvait rêver plus bel endroit puisque ce sera chez lui, à Chicago.

« C’est une super sensation… J’en rêvais depuis que je suis gamin. Je n’aurais jamais imaginé que ça arriverait aussi vite » a-t-il expliqué, se préparant à ce que sa famille et ses proches soient présents au United Center. Il faut dire que comme Derrick Rose, mais aussi Jabari Parker, « THT » est né à Chicago, y a grandi et joué, et il a fréquenté le même lycée, la Simeon Career Academy, qu’il a aidé à remporter trois titres de suite.

« Pour jouer ici, il faut être dur au mal, avoir un gros mental et être capable de tout supporter », poursuit-il. « J’ai l’impression que ma façon de jouer le prouve : je joue dur et je donne tout ce que j’ai. »

Un profil différent des autres arrières

Après une saison discrète au Jazz, à tout de même 10 points de moyenne, l’ancien coéquipier d’Anthony Davis et LeBron James n’était pas franchement favori pour décrocher un contrat. Mais sa jeunesse, son intelligence de jeu et sa polyvalence ont fait la différence pour Billy Donovan.

« Je le félicite car il ne s’attendait vraiment à rien » confie le coach des Bulls. « Il est allé sur le parquet et s’est battu tous les jours… C’est un bon coéquipier et il comprend vite les choses en attaque et en défense. Il est suffisamment jeune pour que ce soit une expérience incroyable pour tout le monde. »

Même la relative petite taille de « THT » (1m92) n’a pas inquiété la direction, alors que l’équipe souffre d’un énorme manque de centimètres. « Parfois, ce n’est même pas une question de taille », se justifie Billy Donovan. « Il s’agit d’avoir un créateur de plus, quelqu’un qui peut dribbler, pénétrer, défendre… C’est évident que c’est un très bon scoreur et qu’il peut attaquer la raquette. C’est un dribbleur supplémentaire – et je sais que nous en avons beaucoup, mais il est différent de Zach (LaVine) ou de Josh (Giddey) ou de Coby (White) ou d’Ayo (Dosunmu) ».