La G-League dévoile une nouvelle règle pour les tirs pris depuis son camp

Année après année, la G-League joue un peu plus son rôle de laboratoire de la NBA, et c’est là que sont testées de nouvelles idées, avant une éventuelle application en NBA. Cette saison ne déroge pas à la règle, et on a appris qu’il y aurait désormais une nouvelle façon de comptabiliser les shoots pris à la dernière seconde.

Jusqu’à présent, lorsqu’un joueur tentait un tir « ave maria », et qu’il échouait, c’était compté comme un tir raté. Ce qui pouvait inciter certains joueurs, très attachés à leurs stats, à ne pas shooter. Pour davantage de spectacle, la G-League propose que les tirs pris depuis son propre camp soient comptabilisés pour l’équipe, et non pour le joueur à titre individuel. Plus précisément, cela concerne les tirs pris à plus de 11 mètres. Ce qui inclut le rond central.

Une prolongation sans chrono

A l’instar du but en or il y a quelques années en football, il faudra toujours inscrire 7 points et plus en prolongation pour remporter une rencontre.

Par exemple, si le score est de 100-100 à la fin du 4e quart-temps, c’est la première équipe qui atteint le seuil des 107 points qui l’emportera. La nouveauté, c’est que la prolongation ne sera plus chronométrée, et qu’on attendra donc qu’une formation atteigne ce seuil de 7 points, que ce soit sur un lancer-franc ou un panier.

Côté « challenges », la nouvelle règle exclut les fautes techniques, fautes Flagrant I et II, qui seront donc les seules fautes et violations signalées qui ne seront pas sujettes à un visionnage par les arbitres.