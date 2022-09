Mis en avant par « The Basketball Tournament (TBT), le système « Elam Ending » avait fait une entrée fracassante en NBA lors du All-Star Game 2020, avec un scénario de match idéal pour promouvoir cette nouvelle façon d’appréhender le jeu.

Avec le « Elam Ending », les quart-temps ne sont plus limités dans le temps. À la place, il faut atteindre un score préalablement annoncé (les fameux « Target scores ») afin de remporter le match. Le principe a visiblement plu à la ligue qui l’a reconduit lors des All-Star Games suivants et la NBA s’apprête à le généraliser en G-League lors de la saison 2022/23 !

À quand les « Kim Jong-Un rules » ?

Après la publication du calendrier de la saison publiée jeudi, la grande nouvelle a donc été l’apparition du « Elam Ending » pour les matchs du tournoi de mi-saison « Winter Showcase » ainsi que pour toutes les prolongations qui auront lieu au cours de la saison. Dans ce cas de figure, ce sera la première équipe à marquer 7 points qui remportera la rencontre. Une sorte de « but en or » appliquée au basket.

Pour le « Winter Showcase Tournament », le chrono sera coupé lors des quatrième quart-temps, et l’équipe en tête à ce moment du match devra scorer 25 points pour l’emporter. Exemple : si le score affiche 75-74 à l’issue du troisième quart-temps, la première équipe à 100 points remportera le match. Une façon pour la ligue de poursuivre sa phase de tests et surtout de voir comment le (jeune) public répond, s’il est aussi enthousiaste et si les retours sont aussi positifs qu’après les derniers All-Star Games.

En cas d’échec, il ne restera plus alors qu’a essayer les « Kim Jong-Un rules », avec des dunks à 3-points, des paniers à 8-points, toujours dans le but de créer plus de suspense, le nerf de la guerre du monde du divertissement…