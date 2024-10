Changement de costume pour Nic Claxton

Il a raté la première rentrée des classes puisque, blessé, il n’a pas joué un seul match de présaison, mais Nic Claxton ne manquera pas la seconde, la « vraie » pourrait-on dire, en jouant ce mercredi face aux Hawks pour le premier match de la saison régulière 2024/25 de Brooklyn.

Les Nets pourront donc compter sur leur plus ancien joueur. Car oui, à seulement 25 ans, le pivot, drafté en 2019, est bien le joueur qui a la plus grande longévité à Brooklyn. C’était déjà le cas la saison passée, mais Mikal Bridges était présent et la reconstruction – avant la chute dans les résultats collectifs – n’était pas encore assumée. Le voilà désormais quasiment dans un rôle de mentor.

« J’ai connu beaucoup d’excellents vétérans depuis que je suis dans la ligue et j’ai pu absorber beaucoup de connaissances de ces nombreux joueurs et coaches », dit-il avant de donner une liste. « DeAndre Jordan, Blake Griffin, Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, Caris LeVert. Ils sont beaucoup et je suis une éponge. J’écoute constamment et je me souviens de tout ça. Je vais utiliser ce que j’ai appris de ces gars, ce que j’ai vu sur les parquets pour aider les autres et faire passer un cap à mon jeu. »

Retrouver le plaisir enfantin de jouer

C’est ce que les Nets attendront après avoir misé 100 millions de dollars sur lui cet été, pour quatre saisons supplémentaires. Dans une équipe annoncée très faible, il peut et doit exploser. « Mes attentes pour cette formation, c’est simplement de se battre. On n’a clairement pas de grosses ambitions cette saison, mais il faudra être compétitif chaque soir. De mon côté, je veux continuer de grandir et d’être un leader pour ce groupe », poursuit-il.

Il le dit lui-même, il aura « besoin de quelques matches » avant de retrouver ses sensations comme il n’a pas joué en présaison, quand, de son côté, Jordi Fernandez explique que la santé du joueur est « la priorité » pour les Nets. Néanmoins, vu les conditions, Nic Claxton peut aborder cet exercice avec l’esprit léger.

« C’est la première fois que je ne suis pas inquiet pour un contrat, ni pour des questions de santé. J’ai simplement besoin de me lancer sur le parquet et de m’amuser », annonce-t-il. « Je veux de nouveau me sentir comme un enfant et prendre du plaisir avec ce jeune groupe. Je suis impatient de voir à quoi cela va ressembler. C’est un nouveau système et je vais apprendre énormément. Je suis prêt. »

Nicolas Claxton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BRK 15 13 56.3 14.3 52.4 1.3 1.7 2.9 1.1 0.9 0.1 0.6 0.5 4.4 2020-21 BRK 32 19 62.1 20.0 48.4 1.3 3.8 5.2 0.9 2.1 0.7 0.6 1.3 6.6 2021-22 BRK 47 21 67.4 0.0 58.1 1.9 3.7 5.6 0.9 2.3 0.5 0.8 1.1 8.7 2022-23 BRK 76 30 70.5 0.0 54.1 2.4 6.8 9.2 1.9 2.8 0.9 1.3 2.5 12.6 2023-24 BRK 71 30 62.9 20.0 55.1 2.7 7.2 9.9 2.1 2.5 0.7 1.3 2.1 11.9 Total 241 26 66.1 15.8 54.4 2.2 5.6 7.8 1.6 2.4 0.7 1.1 1.8 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.