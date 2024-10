Un PJ Washington plus impliqué offensivement ?

Comme tous les fans des Mavericks, mais aussi de nombreux observateurs, PJ Washington est impatient de voir Klay Thompson évoluer à Dallas. Parce qu’il n’est plus à Golden State, parce qu’il a des choses à prouver et parce que Dallas sort d’une saison réussie, malgré les Finals perdues face à Boston.

L’idée que le quadruple champion NBA et 6e shooteur à 3-pts le plus prolifique de l’histoire (2 481 réussites), soit la pièce manquante pour ramener le titre semble séduisante et les prochaines semaines apporteront une première réponse.

Pour PJ Washington, cette intersaison à Dallas est sa première. Et forcément, après être arrivé en cours de saison dans le Texas, se préparer tranquillement est un luxe. « C’est agréable de pouvoir être encore plus à l’aise, d’apprendre à connaître les gars, leur style, de mettre en place nos qualités et de jouer comme on le souhaite. Ça fait du bien », dit-il ainsi.

Des rebonds et du rythme

Très précieux durant le parcours en playoffs des Mavericks, en devenant la troisième option offensive derrière Luka Doncic et Kyrie Irving, PJ Washington doit désormais confirmer. Voire faire mieux si possible.

« Son niveau de confort, sa défense », répond Jason Kidd quand on lui demande ce qui a changé, chez son joueur, entre la rentrée et la saison dernière.

« Mais on lui a également demandé de prendre plus de rebonds et de remonter le ballon », poursuit le coach. « Il est plus à l’aise pour lancer les attaques, pour remonter le ballon après un tir raté, pour faire le jeu. On va s’appuyer sur lui pour faire beaucoup de choses. »

Prendre plus de rebonds donc, et ensuite remonter le ballon et ainsi profiter du spacing offert par Kyrie Irving, Luka Doncic et Klay Thompson. Car si PJ Washington va assez vite et prend de vitesse l’intérieur adverse, alors la défense devra agir et laisser un des trois ouvert à 3-pts…

« J’ai essayé d’être plus à l’aise avec le ballon en main, de marquer en tête de raquette, d’être polyvalent en défense », liste l’ancien de Charlotte sur ce qu’il a travaillé cet été. « Je suis impatient de pouvoir remonter le ballon, de mettre la pression sur les défenses adverses. »

P.J. Washington Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 58 30 45.5 37.4 64.7 1.0 4.5 5.5 2.1 2.7 0.9 1.6 0.8 12.2 2020-21 CHA 64 31 44.0 38.6 74.5 1.5 5.1 6.5 2.5 2.7 1.1 2.0 1.2 12.9 2021-22 CHA 65 27 47.0 36.5 71.6 1.3 3.9 5.2 2.3 2.3 0.9 1.3 0.9 10.3 2022-23 CHA 73 33 44.4 34.8 73.0 1.0 3.9 4.9 2.4 2.6 0.9 1.5 1.1 15.7 2023-24 * All Teams 73 30 43.6 32.0 68.3 1.2 4.5 5.6 1.9 2.3 1.0 1.3 0.8 12.9 2023-24 * CHA 44 29 44.6 32.4 71.3 1.2 4.1 5.3 2.2 2.6 0.9 1.5 0.7 13.6 2023-24 * DAL 29 32 42.1 31.4 62.7 1.1 5.1 6.2 1.5 2.0 1.2 1.0 0.9 11.7 Total 333 30 44.7 35.4 70.5 1.2 4.4 5.5 2.2 2.5 1.0 1.5 1.0 12.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.