Trayce Jackson-Davis en pole position pour être le pivot titulaire des Warriors

Même si le cinq majeur pourrait évoluer en fonction des oppositions, Steve Kerr devrait s’orienter vers le quatuor Stephen Curry – Andrew Wiggins – Jonathan Kuminga – Draymond Green avec un certain Trayce Jackson-Davis pour compléter son dispositif.

L’utilisation de Trayce Jackson-Davis est en tout cas l’un des enseignements tirés de la présaison puisque le pivot a disputé 127 minutes avec trois titularisations à la clé dont la dernière en date cette nuit, dans la large victoire face à l’équipe C des Lakers. Avec sa mobilité et ses longs segments, l’intérieur de 24 ans permet à Golden State de courir, et c’est principalement ce que veut Steve Kerr cette saison, sur remise en jeu et sur contre-attaque. Trayce Jackson-Davis doit sprinter pour offrir une opportunité près du cercle et en ouvrir d’autres au large pour ses coéquipiers.

« La chose la plus importante qu’il m’a dite, c’est de jouer avec force. Et sur la présaison, un autre truc qui était important, c’était de courir, sprinter pour générer des tirs ouverts pour les autres, simplement en mettant la pression près du cercle. J’ai le sentiment que sur ces trois matchs, j’ai fait du bien meilleur boulot à essayer ça, de multiplier les sprints et les courses vers le cercle », a ainsi glissé Trayce Jackson-Davis, auteur de 12 points, 5 passes décisives et 1 rebond cette nuit.

Une relation évidente avec Draymond Green

Steve Kerr a également exprimé sa satisfaction, réitérant son envie de voir ses grands courir pour user au maximum l’adversaire.

« On lui parle tout le temps. Quand il sprinte sur le terrain, on le sent. Je dis la même chose à Jonathan Kuminga et Andrew Wiggins. On a besoin que ces gars-là sprintent. Trayce, en particulier lors des trois derniers matches, l’a fait », a-t-il confirmé. « Je suis heureux que nous ayons joué vite lors du dernier match. C’est ce que j’attends particulièrement de Wiggins, JK et Trayce. Quand ces gars-là jouent dur des deux côtés du terrain, nous sommes une équipe différente ».

Le coach dispose d’autres options, comme de placer Draymond Green au poste de pivot pour constituer un cinq « small ball », ou encore d’utiliser la taille et la force de dissuasion d’un Kevon Looney. Mais pour l’instant c’est la paire Draymond Green – Trayce Jackson-Davis qui semble tenir la corde sous le cercle.

« L’année dernière, nous avions une bonne relation sur le terrain », a déclaré TJD. « C’est quelque chose qui va continuer à se développer. Il m’a déjà beaucoup appris. J’ai hâte d’en apprendre davantage ».

L’ensemble dispose encore de quatre jours pour peaufiner ses automatismes avant les choses sérieuses, ce mercredi à Portland.

Trayce Jackson-Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GOS 68 17 70.2 0.0 56.1 2.0 3.0 5.0 1.2 1.6 0.4 0.7 1.1 7.9 Total 68 17 70.2 0.0 56.1 2.0 3.0 5.0 1.2 1.6 0.4 0.7 1.1 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.