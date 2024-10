Un Minott qui grandit chez les Wolves

Le dernier match face aux Nuggets ne fut pas son meilleur, avec 7 points à 3/8 au tir. Mais Josh Minott a réussi de meilleures perfs lors des matchs de présaison antérieurs, avec 22 points face aux Lakers, ou 18 points face aux Bulls.

Après deux premières saisons durant lesquelles il a peu joué, foulant à chaque fois les parquets moins de 100 minutes par campagne au total, l’ailier de 21 ans va-t-il pleinement intégrer la rotation des Wolves ?

« Il a toujours été une sorte de facteur X » assure Chris Finch, son coach. « On le lance dans le match et il va intercepter un ballon, il va aller au alley-oop en contre-attaque, il va récupérer un rebond offensif. Il a ce truc, qui fait que des choses arrivent. Parfois, c’était mauvais et parfois c’était bien. Maintenant, c’est surtout bien. »

Trop peur de faire des erreurs

Le 45e choix de la Draft 2022 assure que c’est lié à un changement de mentalité, dans son approche du jeu.

« Aux trois quarts de la saison dernière, mon état d’esprit a changé. Avant ça, j’avais très peur » décrit-il. « En arrivant dans cette ligue, j’étais effrayé de rater, de faire des erreurs. Je voulais être le joueur parfait. Je voulais impressionner le coach et tout ça. Mais ça n’était pas sain mentalement, et ça ne m’aidait pas de stresser ainsi. »

Chris Finch note ainsi que Josh Minott est beaucoup plus détendu depuis qu’il a compris que tout n’est pas remis en cause à chaque action. Et qu’il n’a pas à ressasser chaque erreur ou approximation.

« C’est probablement au niveau de son tir que c’est le plus évident » explique le coach. « Son tir est en place. Son adresse est bonne (59.5% de réussite générale dont 50% de loin en présaison). Il shoote sans hésitation. »

Comment Josh Minott définirait-il sa nouvelle mentalité ? « Hakuna matata » sourit-il ainsi…

Josh Minott Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIN 15 6 50.0 33.3 100.0 0.3 1.3 1.7 0.3 0.7 0.3 0.2 0.4 3.1 2023-24 MIN 32 3 47.2 40.0 85.7 0.1 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 1.6 Total 47 4 48.6 37.5 90.9 0.2 0.7 0.9 0.3 0.4 0.2 0.1 0.2 2.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.