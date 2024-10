Lonzo Ball n’a pas vécu cette épreuve « en solitaire »

Coby White est le premier à prendre la parole au milieu d’un vestiaire encore calme. « Aujourd’hui allait être un jour spécial, peu importe le résultat. Zo est de retour les gars ! C’est une bénédiction d’avoir été de ce voyage. On a vu les hauts et les bas. C’était une sacrée soirée pour lui », s’enthousiasme l’arrière.

Et ce dernier finit par envoyer le ballon du match vers son coéquipier, Lonzo Ball, sous une salve d’applaudissements. La scène a lieu à l’issue de la rencontre de présaison face aux Wolves, au cours de laquelle le meneur de jeu a effectué son grand retour après des mois d’absence.

« Une dernière chose, comme Coby l’a dit, je te respecte plus que tout pour tout ce que tu as traversé. On t’aime, on se soucie de toi. Je suis heureux de te voir de retour », ajoute Zach LaVine en lui offrant un maillot dédicacé par le reste de l’équipe.

Cette belle séquence collective se termine avec un rassemblement bruyant et énergique autour du revenant, qui lâche : « Un, deux, trois, famille. » « Avoir le ballon du match et un maillot signé par tout le monde, je ne l’oublierai jamais », livre après coup Lonzo Ball sur ce moment.

« Plus vite qu’il n’y paraît »

Ce match et ce qui a suivi dans le vestiaire venaient clore une interminable séquence de convalescence pour lui : deux saisons blanches et plus de 1 000 jours d’absence ! « Ce nombre paraît si fou, quand j’ai lu ça… 1000 jours ! »

Sa réaction lorsqu’il a appris qu’il allait devoir subir une greffe de cartilage ? « Ça brise le cœur. On vous enlève quelque chose que vous aimez et les meilleurs professionnels vous disent qu’ils ne savent pas si vous pourrez rejouer. Le fait que j’aie pu prendre un chemin, être sur la même longueur d’onde que plusieurs médecins, avoir un plan et l’exécuter m’a permis, 1 000 jours plus tard, de jouer le sport que j’aime. Je ne pouvais rien demander d’autre. »

Malgré la durée de son absence, le joueur de 26 ans a le sentiment que « c’est passé beaucoup plus vite qu’il n’y paraît. Le parcours a été incroyable, il a été long. Mais beaucoup de gens ont été avec moi, m’ont soutenu, et tout s’est enchaîné. »

Lonzo Ball insiste sur le fait qu’il n’a pas vécu seul cette épreuve. « J’ai fait ce parcours, mais ce n’était pas un parcours en solitaire. Les Bulls ont été derrière moi à 100%, mes coéquipiers m’ont accompagné, l’équipe médicale… » Un soutien payant pour un joueur qui peut enfin reprendre le fil de sa carrière.

Lonzo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 52 34 36.0 30.5 45.1 1.3 5.6 6.9 7.2 2.3 1.7 2.6 0.8 10.2 2018-19 LAL 47 30 40.6 32.9 41.7 1.2 4.2 5.3 5.4 2.4 1.5 2.2 0.4 9.9 2019-20 NOP 63 32 40.3 37.5 56.6 1.1 5.0 6.1 7.0 2.0 1.4 3.1 0.6 11.8 2020-21 NOP 55 32 41.4 37.8 78.1 0.6 4.2 4.8 5.8 1.9 1.5 2.2 0.6 14.6 2021-22 CHI 35 35 42.3 42.3 75.0 1.0 4.4 5.4 5.1 2.4 1.8 2.3 0.9 13.0 Total 252 33 40.0 36.4 57.8 1.0 4.7 5.7 6.2 2.2 1.6 2.5 0.6 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.