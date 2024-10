Après avoir perdu la joie de jouer, Darius Garland veut se retrouver

« Je me souviens encore de l’action. » Darius Garland n’a pas oublié sa « rencontre » avec Kristaps Porzingis durant l’hiver dernier. « J’essayais de faire des pas dans la bonne direction et de m’améliorer, et puis, boum : j’ai été littéralement frappé au visage et c’est de nouveau le retour à la case départ », résume le joueur des Cavs.

Bilan de ce choc avec l’intérieur des Celtics, survenu à la mi-décembre : fracture de la mâchoire ! En conséquence, il a été privé de compétition jusqu’à fin janvier. Paradoxalement, sa blessure, en plus de celle d’Evan Mobley (genou) à la même période et avec une indisponibilité comparable, va réveiller des Cavs à la peine jusqu’ici.

Donovan Mitchell et les siens ont remporté 15 des 19 rencontres suivantes, dont une série de sept victoires consécutives avec de gros écarts. Sur le plan personnel, Darius Garland, qui montait en puissance avant ce coup d’arrêt (25 points de moyenne sur les cinq matchs avant sa blessure), a moins bien vécu la chose.

Jamais 70 matchs joués en saison régulière

« C’est ce qui a rendu les choses si difficiles l’année dernière. L’élan s’accélérait. On s’améliorait chaque jour, collectivement. J’avais l’impression de commencer à apprendre tellement de choses et puis… Un autre obstacle sur la route, une autre année d’adversité », lâche le meneur qui n’a jamais atteint la barre des 70 matchs joués depuis son arrivée en 2019.

Le joueur de 24 ans a si mal vécu cette séquence qu’il en a même « perdu [s]a joie de jouer au basket ». Un discours qui fait écho à celui de Bradley Beal, qui a connu une séquence similaire alors qu’il essayait de s’intégrer aux Suns.

Le retour du passage à l’infirmerie de Darius Garland a été compliqué. En février, il n’a tourné qu’à 14 points avec 42% de réussite aux tirs. Difficile de savoir à quel point ce coup d’arrêt a joué dans ses performances en playoffs, où il a tourné à 16 points à 43% aux tirs. Une production en-deçà de ses chiffres en saison régulière.

Que va-t-il essayer de montrer cette saison ?

« Que je suis meilleur que l’année dernière. Avant tout, je veux rester en bonne santé et redevenir moi-même, jouer avec joie et faire les choses que j’ai l’habitude de faire. J’espère avoir une saison type All-Star, All-NBA et essayer d’aider cette équipe à gagner autant de matchs que possible », affiche le meneur.

All-Star à une seule reprise en 2022, il espère ainsi « faire taire tous ceux qui [l]’ont dénigré ».

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 31 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 36 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.7 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 36 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 Total 307 34 44.8 38.4 86.4 0.5 2.1 2.6 6.7 1.8 1.2 3.1 0.1 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.