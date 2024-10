« Je me suis peut-être mal expliqué : j’ai pris beaucoup de plaisir l’année dernière. » On n’ira pas jusqu’à parler de rétropédalage, mais Bradley Beal tient à clarifier ses propos tenus quelques jours plus tôt.

Pour l’arrière des Suns, cette rentrée à Phoenix a lieu sous les meilleurs auspices. « Pour moi, l’environnement actuel est à des années-lumière de ce qu’on a tous connu l’année dernière. C’est une nouvelle énergie. Un nouvel enthousiasme et une nouvelle passion pour le jeu », décrit l’ancien leader des Wizards.

Autant de signaux moins manifestes chez les Suns l’an dernier ? La femme de Bradley Beal lui a récemment demandé quels étaient ses objectifs pour la saison à venir. « J’ai répondu : ‘Une chose, littéralement : m’amuser. Je ne peux pas te dire la dernière fois que…’ », ne termine pas le joueur de 31 ans, interrogé plus tôt dans la semaine.

Dans son cas personnel, la notion de plaisir l’an dernier a été pour beaucoup liée à ses complications physiques, qui l’ont contraint à manquer 29 matchs. Et ainsi de signer une cinquième saison de suite sans dépasser la barre des 60 matchs disputés.

« Tu es blessé, tu essayes de retrouver le rythme, de t’adapter à l’équipe. Je n’ai jamais vraiment réussi à trouver mes marques correctement et à suivre l’équipe. J’ai toujours eu l’impression d’être en train de rattraper le temps perdu, et tout ce processus était frustrant », qualifie Bradley Beal, avouant avoir été « un peu perdu ».

Se concentrer sur le fait d’être lui-même

Cet attaquant capable de tourner à 30 points par match voulait à la fois faire ses preuves – « prouver qu’il y a une raison pour laquelle » les Suns ont misé sur lui – tant en s’adaptant à une équipe au sein de laquelle les patrons Devin Booker et Kevin Durant étaient déjà en place.

Pas simple en multipliant les passages à l’infirmerie. « On a fait de bonnes choses après décembre, ce qui nous a permis d’atteindre les playoffs. Mais dans l’ensemble, cette joie, cette énergie n’était tout simplement pas là. J’en fais ma priorité », livre Bradley Beal, pour qui passer du temps avec ses enfants cet été l’a aidé en ce sens.

Autre facteur susceptible d’alimenter l’énergie interne : les recrues estivales. « On est ravis des éléments qu’on a ajoutés », lâche l’arrière, en pensant sans doute d’abord Tyus Jones, le meneur gestionnaire dont les Suns ne disposaient pas la saison passée. Booker et lui n’auront donc plus à se relayer à la mène

« Je suis heureux qu’on soit construits de telle sorte que je n’ai pas à assumer les rôles que j’avais l’année dernière et que je peux me concentrer sur le fait d’être Brad. Je peux être agressif, je peux chercher à marquer. Je peux être celui que vous connaissez », prévient le triple All-Star dont la moyenne de points (18) était la plus basse depuis 2016, mais avec une efficacité jamais vue en carrière (51% dont 43% à 3-points).

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.5 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.3 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.8 2.7 3.4 3.0 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.6 2.0 1.2 2.6 0.4 22.7 2018-19 WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.3 6.1 2.2 1.3 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.2 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 1.0 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 Total 748 35 46.3 37.5 82.2 0.9 3.2 4.1 4.3 2.2 1.1 2.5 0.4 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.