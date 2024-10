Le Français Noa Essengue (20 pts) crève l’écran face aux Blazers

Après Killian Hayes puis Pacôme Dadiet, Noa Essengue (2m06, 17 ans) a choisi Ulm pour parfaire sa formation, et se donner le maximum de chances de rejoindre la NBA. À 17 ans, c’est culotté, et le jeune intérieur français en a mis plein la vue cette nuit aux scouts NBA avec 20 points à 6/14 au tir, 8 rebonds, 3 passes et 2 interceptions face… aux Blazers ! Sous son impulsion, le club allemand s’incline seulement de 11 points (111-100).

Médaillé de bronze à l’EuroBasket U16 2022, Noa Essengue avait déjà frappé très fort en février en terminant MVP du ANGT de Dubaï, déjà avec Ulm. En EuroCup, le jeune ailier-fort tourne à 12.2 points, 5.8 rebonds, 1.2 interception et 1.0 contre en 25 minutes après quatre matches. Il a carrément la meilleure évaluation de son équipe !

Moins coté que Nolan Traoré, il apparait tout de même dans le Top 20 de la Mock Draft 2025 d’ESPN. À l’instar de Victor Wembanyama en 2022 et Alexandre Sarr en 2023, il pourrait profiter de cette exposition outre-Atlantique pour grimper dans les « mock draft ».

Même constat pour l’Israélien Ben Saraf (1m95, 18 ans), auteur de 11 de ses 16 points en première mi-temps. Révélation de l’Euro U18 cet été, il avait cumulé 28.1 points, 5.3 passes et 5 rebonds en sept matches. De quoi rafler le trophée en MVP. En quatre matches d’EuroCup, il tourne à 14.5 points et 6 passes de moyenne.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.