Payton Pritchard ne se fixe toujours aucune limite

Payton Pritchard est en forme dans cette présaison. En cinq sorties, le meneur remplaçant des Celtics compile ainsi 16 points de moyenne en 22 minutes sur le terrain, à 49% de réussite à 3-points !

« J’ai de grands rêves pour moi-même. Les gens veulent mettre de limites, mais je ne me fixe aucune limite. Je comprends quand même ce que nous avons, et c’est une incroyable équipe qui peut gagner un autre titre. »

Dans ces conditions, le joueur de 26 ans est toujours prêt à se contenter d’un rôle de remplaçant. C’est que la situation a changé depuis deux ans, quand il avait réclamé son transfert. Désormais, il a un vrai rôle dans la rotation de Joe Mazzulla, et il sent qu’il a un impact sur l’équipe et ses résultats.

Avoir un impact sur les rencontres

« Au bout du compte, je suis un gagnant et je veux faire tout ce que je peux pour aider l’équipe à gagner » reprend-il. « Donc je ne vais pas venir ici et dire que je mérite plus. On vient juste de gagner un titre. Je vais jouer mon rôle du mieux possible. Et s’il y a des blessures ou autre, je veux être capable de prendre mes responsabilités dans ces moments, pour aider l’équipe à gagner un autre titre. »

Payton Pritchard sait que, dans ce rôle de suppléant de Derrick White et Jrue Holiday, son temps de jeu et ses responsabilités vont forcément changer d’un match à l’autre. Mais il veut être efficace, dans tous les cas.

« Je ne vais probablement pas avoir vingt shoots par soir. Ça peut être cinq, sept ou peut-être dix mais il faut que je sois efficace dans toutes les situations. La ligne de stats peut être de 8 points, 5 rebonds et 5 passes, mais c’est une ligne de stats qui pèse sur le match. Et faire ça chaque soir, au bout du compte, ça fait partie de la culture de la gagne. Pouvoir penser à un match et savoir comment j’ai pesé sur cette rencontre, comment j’y ai fait une différence, c’est comme ça qu’on définit la grandeur. » En particulier dans son rôle.

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 48 13 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 2023-24 BOS 82 22 46.8 38.5 82.1 0.9 2.4 3.2 3.4 1.3 0.5 0.7 0.1 9.6 Total 267 18 44.4 39.5 86.2 0.6 1.8 2.4 2.3 1.2 0.4 0.7 0.1 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.