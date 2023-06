Payton Pritchard bien décidé à quitter Boston

Déjà barré en février par Marcus Smart, Malcolm Brogdon ou encore Derrick White, Payton Pritchard avait émis le souhait d’être échangé lors de la dernière « trade deadline ». Plus de trois mois plus tard, à l’issue d’une saison bouclée aux portes des NBA Finals, sa situation personnelle n’a pas évolué.

Le meneur a dû se contenter d’une place en bout de banc avec seulement quelques miettes à se mettre sous la dent en playoffs, ce malgré une dernière sortie à 30 points, 14 rebonds et 11 passes décisives lors du dernier match de saison régulière, en 46 minutes face à Atlanta.

D’après The Athletic, Payton Pritchard serait donc revenu à la charge auprès de ses dirigeants, leur demandant de lui trouver une porte de sortie via un échange, le joueur n’envisageant plus son avenir dans le Massachusetts.

Nul doute que des prétendants viendraient taper à la porte des Celtics si ces derniers se décidaient à le laisser partir.

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 48 13 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 Total 185 16 43.0 40.0 89.0 0.5 1.6 2.1 1.8 1.1 0.4 0.7 0.1 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.