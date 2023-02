Toujours à Boston, Payton Pritchard espérait pourtant être transféré

Avec un temps de jeu en baisse, barré par Marcus Smart, Malcolm Brogdon et Derrick White, Payton Pritchard n’avait pas hésité à déclarer, fin janvier, vouloir quitter Boston pour « être dans un endroit où j’ai un rôle un peu plus important ».

Il y avait donc une porte de sortie possible cette semaine lors de la « trade deadline ». Finalement, malgré les tentatives de Brad Stevens (il fut proposé aux Spurs) et malheureusement pour lui, il va finir la saison dans le Massachusetts…

« J’étais dans l’attente d’un transfert, je l’espérais », confie-t-il au Boston Globe. « Mais je dois regarder le bon côté des choses : on est la meilleure équipe de la ligue actuellement, on a une superbe équipe, de grands joueurs, donc c’est une opportunité pour moi d’apprendre et de continuer de progresser. »

N’est-il pas néanmoins un peu déçu de perdre encore plusieurs mois à seulement gratter quelques minutes ici et là ?

« La journée de jeudi a été forte en émotions, mais je suis encore là, donc j’ai rapidement changé d’état d’esprit. Je suis là pour faire mon travail du mieux possible » reconnait-il ainsi. « C’est la seule chose que je peux faire. Après, c’est dur car en tant que compétiteur, on veut jouer. Tout le monde sait que je ne joue pas en ce moment. C’est le plus dur à avaler. Je dois surtout penser à aider l’équipe, comme je le peux. »

Et désormais attendre l’intersaison pour avoir une nouvelle possibilité d’être enfin transféré, car il est toujours sous contrat avec Boston et ne sera pas libre avant l’été 2024.