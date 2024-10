La DON Issue #6 sort deux coloris « Haribo » !

Ce n’est pas le move le plus « healthy », mais c’est sans doute un partenariat qui aiguisera les papilles des plus jeunes et les souvenirs des plus anciens. La DON Issue #6 va ainsi bénéficier d’une collaboration inattendue avec la marque de bonbons « Haribo » sur les deux prochains coloris de la sixième chaussure signature de Donovan Mitchell.

Les deux coloris sont évidemment inspirés de l’univers coloré d’Haribo, avec un premier modèle habillé d’une tige rouge et complété par des finitions entre vert et jaune. Le second apparaît en blanc et vert avec des touches de rose et de jaune, dans un style qui ferait presque penser au bonbon « Arlequin », du concurrent Lutti !

À noter que le logo représentant la mascotte Haribo figure en jaune sur la semelle intérieure, et sur la boîte de la paire, redessinée pour l’occasion. Le logo du joueur est pour sa part présent sur la languette, sous forme de pastille.

Les deux coloris de la D.O.N. Issue #6 « Haribo » sont annoncés pour le 31 octobre sur le sol nord-américain au prix de 130 dollars, pour l’instant en éditions limitées.

(Via NiceKicks)