Les Clippers tentent de remettre Kai Jones dans le droit chemin

Avant de signer son festival de dunks, les Clippers étaient encore menés au score. Profitant des largesses au sein de la défense des Nets, Kai Jones est sorti de sa boîte dans le troisième quart-temps de ce match disputé il y a une semaine. Un dunk, puis un second…

Cinq envolées vers le cercle plus tard et son équipe reprenait l’avantage au score, avant de finir par s’imposer.

« J’ai l’impression que dès le départ, ça aurait pu être mieux, avec quelques finitions autour du cercle. Sur la première, je pense que j’aurais pu dunker, et la suivante, j’ai essayé avant de finir par un lay-up », décrit l’intérieur des Clippers, en parlant de ses ratés de la première période.

Des ratés rapidement oubliés en raison de sa seconde période, terminée avec six dunks au final. De quoi alimenter une ligne de statistiques à 13 points (6/8 aux tirs) et 5 rebonds en 22 minutes.

Le genre de prestation encourageante pour le joueur de 23 ans qui tente de se refaire une santé dans la Grande Ligue. Pour mémoire, il s’agit de sa deuxième opportunité avec les Clippers, après avoir été recruté à la mi-avril dernier en amont des playoffs. Le pivot, passé par les Sixers quelques semaines auparavant, n’avait finalement pas été utilisé par Tyronn Lue.

Se pardonner son passé

Le natif des Bahamas n’a pas foulé le moindre parquet NBA la saison dernière, et n’a fait que deux apparitions en G-League pour 11 points et 7.5 rebonds de moyenne. Le 19e choix de la Draft 2021 avait précédemment été coupé par les Hornets après des déclarations sur les réseaux sociaux et un comportement qui avaient interrogé.

Au contact de Tyronn Lue, il semble aujourd’hui bien parti pour tourner cette page noire dans sa carrière. « Ty m’a dit quand je suis arrivé ici que je devais me pardonner tout ce que j’avais fait dans le passé, en tirer des leçons, grandir et devenir meilleur », rapporte Kai Jones.

Une philosophie à appliquer, y compris en cours de jeu. Face aux Nets la semaine dernière, Tyronn Lue a par exemple pris son intérieur à part et lui a dit de ne pas s’inquiéter des erreurs commises sur le terrain. « Il m’a dit de continuer à avancer, de faire le meilleur choix possible et de jouer dur, de jouer plus vite. Il m’a dit d’augmenter la cadence », poursuit Kai Jones.

Le message semble bien passé. Après sa sortie face aux Nets, il a enchaîné avec 8 points, 6 rebonds et 5 contres face aux Blazers, puis 12 points et 4 rebonds face aux Mavs.

