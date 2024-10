La Giannis Freak 6 sort les muscles

Giannis Antetokounmpo et les Bucks préparent la saison 2024/25 qui va débuter en trombe avec un déplacement à Philadelphie pour le premier match de la saison régulière. De son côté, Nike continue de faire la promotion de la Giannis Freak 6, avec déjà trois coloris disponibles en France, et bientôt une nouvelle version inédite.

Baptisée « Laser Orange », celle-ci comporte en effet deux nouveaux logos sur la languette, un « Freak » traversé par un éclair et un dessin plus original, sur lequel on voit Giannis Antetokounmpo crier et sortir les muscles dans son style caractéristique, comme on peut le voir après avoir réussi une grosse action.

Niveau couleurs, la tige alterne entre deux teintes d’orange et du rose, avec un « Swoosh » traversant l’empeigne en vert et avec des contours en noir. Composée d’une mousse Cushlon 2.0 et d’une unité Air Zoom à l’avant du pied, la semelle intermédiaire est quant à elle en rose, reposant sur une semelle extérieure « Freakprint » également orange. Le logo « historique » de Giannis Antetokounmpo apparaît en vert à la base du talon.

La Giannis Freak 6 « Laser Orange » est attendue pour le 21 octobre sur le sol nord-américain au prix de 140 dollars.

(Via SneakerNews)