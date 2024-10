Donte DiVincenzo au bon souvenir du Madison Square Garden

On s’attendait à une opposition plus musclée que celle classique d’un match de présaison entre Knicks et Wolves, quelques semaines après le trade entre les deux équipes. On a été servi !

Julius Randle absent, le ton a été donné dès le début du match avec une session de chambrage de Donte DiVincenzo destinée au banc de son ancienne équipe après un panier avec la faute. Pas de bol pour le nouvel arrière de Minnesota, ses mots ont été captés par caméra… et déformés sur les réseaux sociaux.

Auteur de 15 points, 3 rebonds et 7 passes décisives en 27 minutes, Donte DiVincenzo s’en est expliqué après la rencontre, précisant qu’il n’avait pas évoqué le récent trade.

« Je n’ai pas dit : « merci pour le trade ». C’était à propos de ma finition. J’en plaisantais avec Thibs, sur le fait de ne pas être capable de finir. Il ne me lâchait pas avec ça. Je n’ai rien dit sur le trade, et c’était fini », a-t-il déclaré. « C’était en leur direction de façon générale. Bien sûr, on m’a vu le dire. Je ne suis plus là maintenant. Mais je joue, avec mon cœur, et je reste un compétiteur. C’est tout ».

Anthony Edwards a apprécié

Après avoir couru après le score jusqu’en milieu de troisième quart-temps, les Knicks ont réussi à inverser la tendance pour l’emporter 115-110 à l’issue d’un bel effort collectif. Mais la victoire n’a pas fait retomber la pression du côté de New York, occasionnant un nouvel échange tendu, cette fois entre Donte DiVincenzo et l’assistant de Tom Thibodeau, Rick Brunson. Sans que ça n’aille très loin au final.

« Il y a eu des mots. Je ne sais pas complètement ce qui a été dit. Il y avait beaucoup de monde, mais je n’ai pas vraiment de commentaire à faire sur la situation. Je pense qu’on va se comporter tous les deux en hommes, et qu’on en parlera en privé », a-t-il ajouté, précisant également que son altercation n’altérait en rien la qualité de sa relation avec Jalen Brunson, fils de Rick.

Ce tempérament, c’est aussi ce qui fait sa force, et ce n’est pas Anthony Edwards qui va s’en plaindre. Le leader des Wolves a en tout cas apprécié le style DiVincenzo.

« On ne peut pas lui en vouloir pour ça », a ainsi confié le leader des Wolves. « Il joue toujours juste et arrive à tirer son épingle du jeu sans avoir besoin du ballon. Il va clairement manquer à New York ».

Donte DiVincenzo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIL 27 15 40.3 26.5 75.0 0.6 1.8 2.4 1.2 1.4 0.5 0.7 0.2 4.9 2019-20 MIL 66 23 45.5 33.6 73.3 1.0 3.8 4.8 2.3 1.7 1.3 1.4 0.3 9.2 2020-21 MIL 66 28 42.0 37.9 71.8 1.2 4.5 5.8 3.1 1.7 1.1 1.4 0.2 10.4 2021-22 * All Teams 42 24 35.1 33.9 84.3 1.0 3.1 4.1 2.8 1.6 1.1 1.7 0.2 9.1 2021-22 * SAC 25 27 36.2 36.8 83.9 0.9 3.5 4.4 3.6 1.7 1.5 1.8 0.2 10.3 2021-22 * MIL 17 20 33.1 28.4 85.2 1.1 2.5 3.5 1.7 1.5 0.7 1.7 0.2 7.2 2022-23 GOS 72 26 43.5 39.7 81.7 1.1 3.4 4.5 3.5 1.9 1.4 1.6 0.1 9.4 2023-24 NYK 81 29 44.3 40.1 75.4 0.8 2.9 3.7 2.7 2.1 1.3 1.4 0.4 15.5 Total 354 25 42.8 37.6 77.1 1.0 3.4 4.4 2.8 1.8 1.2 1.4 0.3 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.