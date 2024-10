WNBA Finals | Breanna Stewart sort le grand jeu et relance le Liberty

« Dès que le match s’est terminée jeudi, je me suis projetée sur celui de dimanche ». En grande championne et en parfaite professionnelle, Breanna Stewart ne s’est pas laissée envahir par le doute après ses deux ratés qui auraient pu permettre au New York Liberty d’arracher le Game 1.

Plus motivée que jamais, la formation new-yorkaise a donc fait corps pour aller égaliser au terme d’un combat intense de 40 minutes qui s’est définitivement décanté en toute fin de partie. Et Breanna Stewart s’est démenée des deux côtés du parquet pour guider ses coéquipières sur la bonne voie.

De +17 à… +2 !

Les protégées de Sandy Brondello ont ainsi fait la course en tête, notamment après un 8-0 conclu par les 3-points de la paire Thornton-Stewart pour terminer le premier quart-temps (31-21). Mais les Lynx n’ont jamais lâché, même lorsque l’écart a affiché 17 points d’écart peu avant la pause, suite à une nouvelle salve de 3-points de Betnijah Laney-Hamilton et Breanna Stewart (46-29).

Minnesota s’est notamment appuyé sur le trio Williams-Smith-Collier pour revenir progressivement, avec une première alerte en fin de troisième quart-temps (57-53), pour en arriver à un final haletant dans le « money-time ». Les 3-points de Courtney Williams et Kayla McBride suivi du panier de Napheesa Collier ont alors inversé la pression, avec seulement deux points d’avance pour New York (64-62).

Le Liberty a alors tenu bon pour aller chercher la victoire, avec un premier 3-points de Betnijah Laney-Hamilton puis un second, le panier du match, signé Leonie Fiebich sur une contre-attaque qui a fait vibrer le Barclays Center (75-66). Les New-Yorkaises peuvent respirer un grand coup avant de prendre la direction de Minneapolis pour le Game 3 mercredi soir.

L’union sacrée

Même si New York a pu compter sur des relais précieux, de Betnijah Laney-Hamilton (20 points) ou encore ce panier à 3-points improbable de Leonie Fiebich, Breanna Stewart s’est rachetée en signant une superbe ligne de stats, à 21 points, 8 rebonds, 5 passes décisives et 7 interceptions.

« Elle était partout sur le terrain, elle a fait des ravages, elle était dans les intervalles, elle a rendu la tâche difficile au Lynx », a déclaré Courtney Vandersloot au sujet de Breanna Stewart. « Quand vous avez votre meilleure joueuse, votre leader, qui joue aussi dur qu’elle, match après match et qui a un impact sur le jeu de différentes manières, pas seulement en marquant et en prenant des rebonds, c’est une grande source de motivation pour tout le monde ».

Pour sa part, Sandy Brondello avait tout de suite tenu à retirer la pression des épaules de sa joueuse dès la défaite dans le Game 1, assurant que le revers n’était pas de sa faute, mais de celle de tout le groupe.

« On gagne ensemble en équipe, on perd ensemble en équipe », a-t-elle résumé. « Personne ne pointe quelqu’un d’autre du doigt. On aurait toutes pu faire des choses mieux. C’est quelque chose qui fait mal, mais comment va-t-on réagir ? Il faut remettre Stewie d’attaque. Et ce qui est bien avec elle, c’est qu’elle rebondit assez rapidement ».

On a vu le résultat… Place maintenant à la suite de la série, sur les terres des Lynx cette fois.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.