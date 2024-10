D’où vient la fameuse veste orange des membres du Hall of Fame ?

La nuit prochaine, Vince Carter, Chauncey Billups et d’autres vont faire leur entrée au Hall of Fame, le Panthéon du basket. Mais la nuit dernière, ils ont déjà enfilé la fameuse veste orange qui fait la fierté de tous les intronisés…

Pourtant, cette veste, qui est également accompagnée d’une bague, est une création particulièrement récente, puisque les premières n’ont été offertes qu’en 2016, Yao Ming et Shaquille O’Neal étant les premiers à la porter !

C’est Jerry Colangelo, chargé de relancer ce musée au financement fragile, qui souhaitait un objet marquant sur le plan visuel. « On est certain d’être bien repérés, partout où on se trouve » plaisantait-il alors au sujet de cette veste, grandement inspirée de celle « or » que distribue le Hall of Fame du football américain depuis 1978.

L’intérieur désormais personnalisé

D’ailleurs, c’est Haggar, le fabricant historique de la veste du Pro Football Hall of Fame, qui avait été mandaté pour créer cette veste. La couleur ? Le « orange Naismith », qui fait évidemment penser à un ballon de basket.

« J’ai suivi tout le processus de choix de la couleur. J’ai pensé au golf. Je pense que nous avons des couleurs spécifiques pour chaque sport. Et le orange convient parfaitement au basket », continuait Jerry Colangelo.

En 2021, Haggar a toutefois décidé de ne pas renouveler son contrat avec le Hall of Fame de Springfield pour se concentrer sur celui de Canton, dans l’Ohio, laissant l’entreprise texane Reveal Suits reprendre la fabrication. Avec désormais un petit bonus, l’ajout de motifs personnalisés choisis en amont par les Hall of Famers.

En 2023, lors de son entrée au Panthéon du basket, Tony Parker avait ainsi décidé de décorer l’intérieur de sa veste du logo des Spurs… ainsi que du numéro 9 qu’il portait avec l’Equipe de France.