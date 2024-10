Fred VanVleet se considère comme un véritable Houstonien

Il a acheté une maison sur place, y a installé sa famille et goûté aux aléas climatiques locaux. Voilà à quoi a ressemblé le premier été de Fred VanVleet à Houston. « Une expérience avec la tornade, l’ouragan et toutes les intempéries qu’on a connues. Mais le fait de m’installer, d’installer ma famille : c’est une bénédiction d’être dans un endroit que l’on peut appeler chez soi », livre l’ancien joueur des Raptors.

Celui qui se considère comme un véritable « Houstonien » a quitté le Canada en juillet 2023 pour rejoindre le Texas, moyennant un contrat monstrueux à 130 millions de dollars. Le plus gros contrat de l’histoire signé par un joueur non-drafté.

Particularité peu commune pour un contrat aussi important : les Rockets disposent d’une option sur la dernière année (2025-2026), d’un montant de près de 45 millions de dollars. Reverra-t-on ainsi le meneur de jeu de 30 ans plus tôt qu’imaginé sur le marché ?

Alors que le GM Rafael Stone a assuré que « le noyau peut rester ensemble pendant longtemps et avoir beaucoup de succès », VanVleet dit ne pas être « venu ici pour être un locataire », ou pour redevenir « free agent ». « Je suis venu ici pour m’installer à long terme. J’ai adoré le temps que j’ai passé ici jusqu’à présent. Avec les dirigeants, je pense avoir une bonne idée de ce que l’avenir réserve à cette équipe. »

Beaucoup de scénarios possibles

Le champion NBA 2019 dit ne pas s’inquiéter du volet business, et donc de cette option sur laquelle il n’a pas la main. « Mais je pense que ma famille et moi resterons au Texas. Je suis venu ici pour trouver un foyer, et je pense en avoir trouvé un », assure le natif de l’Illinois, qui n’est pas éligible à une nouvelle extension de contrat ce mois-ci.

« Il est évident que je suis conscient de la situation et des scénarios. La décision sera prise en fonction de ce qui est le mieux pour moi et pour l’équipe. Mon agent, Stone et les dirigeants prendront une décision sur la meilleure voie à suivre », se détache-t-il.

Pour sa première saison à Houston l’an dernier, il a signé sa meilleure moyenne à la passe en carrière (8.1). Mais sa moyenne au « scoring » (17.4) était la plus basse depuis 2020, avec un pourcentage d’adresse générale toujours très moyen (41.6%, mais 38.7 à 3-points).

Fred VanVleet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 37 8 35.1 37.9 81.8 0.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.4 0.4 0.1 2.9 2017-18 TOR 76 20 42.6 41.4 83.2 0.3 2.1 2.4 3.2 1.7 0.9 1.0 0.3 8.6 2018-19 TOR 64 28 41.0 37.8 84.3 0.3 2.3 2.6 4.8 1.7 0.9 1.3 0.3 11.0 2019-20 TOR 54 36 41.3 39.0 84.8 0.3 3.4 3.8 6.6 2.4 1.9 2.2 0.3 17.6 2020-21 TOR 52 37 38.9 36.6 88.5 0.6 3.6 4.2 6.3 2.3 1.7 1.8 0.7 19.6 2021-22 TOR 65 38 40.3 37.7 87.4 0.7 3.8 4.5 6.7 2.5 1.7 2.6 0.6 20.3 2022-23 TOR 69 37 39.3 34.2 89.8 0.4 3.6 4.1 7.2 2.8 1.8 2.0 0.6 19.4 2023-24 HOU 73 37 41.6 38.7 86.0 0.5 3.4 3.8 8.1 2.5 1.4 1.7 0.8 17.4 Total 490 31 40.4 37.5 86.8 0.4 3.0 3.4 5.7 2.2 1.4 1.7 0.5 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.