Jimmy Butler : « Plus je joue, plus mon équipe aura de chances de gagner »

« Je veux jouer autant de matches que possible ». Jimmy Butler n’y est pas allé par quatre chemins après l’entraînement d’hier. Pour la première fois depuis le 12 octobre 2022, l’emblématique joueur floridien a participé à un match de présaison cette semaine, disputant 16 minutes face à Charlotte.

Après avoir zappé la préparation de la saison passée, le leader du Heat a bien été contraint de faire profil bas, la sortie de son président de Pat Riley en fin de saison dernière, lui demandant de la fermer tant qu’il n’était pas sur le terrain, ayant fait pas mal jaser.

« Jimmy Buckets » a donc remis le bleu de chauffe avec pour objectif de dépasser les 65 matchs de saison régulière, un chiffre qu’il n’a plus atteint depuis 2018/19. Et ça passe par une montée en régime dès la présaison.

» Je m’en tiendrai à ça. Je n’ai pas besoin de chiffrer le nombre de matchs que je jouerai. Je sais que plus je joue, plus mon équipe aura de chances de gagner. Je le sais », a-t-il martelé. » Je veux aller sur le terrain, prendre part à la compétition, jouer, me sentir à l’aise, m’acclimater avec les gars. Je pense que tout le monde sait qu’avec Tyler (Herro), Bam (Adebayo) et Terry (Rozier), nous n’avons pas joué beaucoup de minutes ensemble. C’est donc le début de ce que tout le monde va voir cette saison. Il faut donc jouer le plus de minutes possible, que ce soit à l’entraînement ou pendant la pré-saison ».

Motivé par la victoire, pas les dollars

Jimmy Butler est également en mission après avoir manqué la dernière campagne de playoffs du Heat, ce qui marque plutôt mal pour un leader, en plus de lui avoir peut-être fait rater une prolongation de contrat dès cet été. Au lieu de ça, il ne lui reste « plus » qu’une année en option à 52.4 millions de dollars pour 2025/26.

Mais pour l’intéressé, la vérité est ailleurs et se jugera davantage en victoires qu’en dollars…

« Pour être tout à fait honnête, quoi qu’il arrive, rien de ce que je fais aujourd’hui ne me fera gagner plus d’argent. Même si l’argent ne m’intéresse pas. Les All-NBA tout ça, rien de tout ça n’aura d’importance. J’en suis à un point où j’ai plus qu’assez d’argent. Je suis juste là pour gagner », a-t-il conclu.

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.6 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 Total 814 33 47.0 32.9 84.4 1.6 3.7 5.4 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.