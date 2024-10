Dennis Schroder habitué à jouer avec un autre meneur de jeu

A le voir mener le jeu de l’Allemagne dans les plus grandes compétitions, on se dit chaque année que Dennis Schroder a le potentiel pour être l’un des meilleurs meneurs de la NBA. Mais chaque année, l’Allemand ne parvient pas à s’imposer, et il est baladé de franchise en franchise sans jamais toucher le jackpot. Dans quelques jours, il débutera la saison avec les Nets aux côtés de Ben Simmons, un meneur de jeu, comme lui.

« À OKC, j’ai joué avec deux meneurs de jeu, avec Shai [Gilgeous-Alexander], CP [Chris Paul] et moi-même. Ensuite, j’ai joué avec LeBron [James] et AD [Anthony Davis], mais je n’étais pas le meneur de jeu » rappelle-t-il. « Ensuite, j’ai joué avec Marcus Smart, Jayson Tatum et Jaylen Brown [à Boston]. Je trouve toujours ma voie ».

Aucun ego

Titulaire ou remplaçant, Schroder parvient chaque année à trouver une place dans l’effectif, et il entame déjà sa 12e saison ! A 31 ans, il a encore de belles années devant lui, et l’idée d’évoluer aux côtés de Simmons le motive. « Si c’est moi qui remonte le ballon, Ben doit se sacrifier et courir dans le coin. Et s’il le fait, je ferai la même chose. Pour moi, il n’y a pas d’ego, je veux juste gagner, aller sur le terrain, jouer au plus haut niveau et gagner des matches. »

Du côté de Jordi Fernandez, on cherche la meilleure formule, et Simmons pourrait débuter au poste 4, ou même pivot dans un cinq « small ball » puisque Nic Claxton n’est pas encore prêt à jouer. « Je suis content de notre manière de jouer sur le plan collectif. On a commencé avec deux meneurs de jeu, et on le fera à nouveau » prévient le nouveau coach de Brooklyn.

Des Nets en manque de taille