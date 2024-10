Pelle Larsson, un nouveau jeune à surveiller au Heat

Sélectionné en 44e position de la Draft 2024, Pelle Larsson fait partie des nouvelles têtes du Heat, et preuve que Pat Riley croit en lui, il lui a offert un vrai contrat NBA, et non un « two-way contract« . Sorti d’Arizona, cet ailier suédois est un « vieux » rookie puisqu’il a déjà 23 ans, et les dirigeants du Heat ont vu en lui le potentiel d’un très bon « role player ».

« Il correspond à ce qui était annoncé », estime Erik Spoelstra . « C’est ce qui est intéressant dans le processus de Draft des différentes équipes. Chaque équipe a sa propre philosophie, chaque équipe valorise des choses différentes. C’est un role player de tout premier plan. Si vous mentionnez cela à certaines franchises, elles penseront probablement que c’est horrible. Personnellement, je trouve qu’il correspond parfaitement à notre style de jeu, à notre culture, à la façon dont nous considérons les joueurs et à l’impact qu’ils ont sur la victoire. »

Un « connecteur » dans un groupe

Auteur de 10 points cette semaine face aux Hornets, Larsson s’est très vite adapté au basket du Heat dans lequel les « role player » sont valorisés lorsqu’ils donnent la priorité à la défense et l’engagement. « Il sait comment défendre sur plusieurs positions » poursuit Spoelstra. « Il apporte ses qualités physiques de ce côté du terrain. En attaque, il bouge très bien sans ballon, et il pourrait faire le lien dans n’importe quel cinq. Et puis il travaille très sérieusement sur son tir. »

Evidemment, il ne faut pas s’attendre à ce que le Suédois intègre la rotation en début de saison, mais à Miami, on n’a jamais hésité à jeter dans le grand bain des jeunes. « Prouver que je peux faire des actions décisives » répond Larsson à propos de son objectif de la présaison. « Ils ne mettront jamais quelqu’un sur le terrain qui ne n’a pas prouvé. C’est la première chose qu’ils recherchent. Et si on est capable de mettre des shoots ouverts, ils seront vraiment contents. Mais le plus important, c’est de réussir des actions décisives, avec ou sans ballon. »

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.