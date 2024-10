Jalen Johnson veut confirmer sa fulgurante progression

Il a d’abord esquissé un sourire en coin. Avant de révéler plus largement sa dentition, tel un prédateur prêt à bondir sur sa proie.

Interrogé pour savoir s’il était prêt à exploser complètement cette saison, après une troisième campagne de la révélation à 16 points, 8 rebonds et 4 passes l’an passé, Jalen Johnson a préféré la jouer humble.

Le travail paye

Arrivé en NBA assez brut de décoffrage en 2021, à sa sortie de Duke en « one and done » (11 points et 6 rebonds de moyenne), Jalen Johnson a passé la plupart de son temps sur le banc lors de ses deux premières années à Atlanta. Ce n’est que la saison passée, sous la houlette de Quin Snyder, que le jeune Hawk a pu réellement déployer ses ailes pour prendre son envol !

« Je m’y attendais parce que j’avais fait le travail pour en amont », expliquait-il lors du « media day » des Hawks. « Ce n’était pas une surprise pour moi de voir ce que je pouvais faire sur le terrain. Après, les stats elles-mêmes, ça, c’était plus fonction des matchs et du rythme de l’équipe. Mais je suis impatient de pouvoir continuer à progresser et construire sur ce que j’ai fait l’an passé. »

Il faut dire que la transformation statistique a été des plus impressionnantes, passant de 6 points et 4 rebonds en 15 minutes de moyenne pour sa deuxième saison, à 16 points, 8 rebonds et 4 passes en 34 minutes (et 52 titularisations en 56 apparitions) l’année dernière ! Maintenant, Jalen Johnson veut donc confirmer.

Beaucoup de vidéos au menu cet été

« Je veux relever le défi défensif cette saison. Comme le coach l’a dit, c’est avant tout mental en défense. L’attaque vient tout seul mais en défense, il faut se donner les moyens de relever le défi et se concentrer sur ses duels à tenir face aux ailiers. Cette année, je veux vraiment m’y consacrer pleinement et qu’elles viennent des coachs, de mes coéquipiers ou de moi-même, je vais accepter les critiques et me remettre en question pour assumer ma part de responsabilités de ce côté du terrain. »

Extrêmement dangereux dans le rôle de poseur d’écrans qui roule vite, et très haut, au niveau du cercle, Jalen Johnson est encore perfectible sur son tir extérieur, à seulement 35% à 3-points en l’occurrence l’an passé.

Et l’ancien Dukie a fait ses devoirs de vacances cet été pour éviter de finir la saison dès le mois d’avril…

« Pour moi, c’était très important de me concentrer sur les vidéos pour progresser. De voir différents types de défense, ou voir comment certains joueurs défendent et les ajustements défensifs des équipes [contre nous], ça m’a permis de comprendre certaines choses importantes. On a fait beaucoup de vidéos avec mes coachs cet été, que ce soit pour progresser en défense ou plus généralement pour bosser certains aspects de mon jeu, dont le pick and roll. »

https://www.youtube.com/watch?v=Zgq7_h3IVXo

Jalen Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ATL 22 6 53.7 23.1 71.4 0.1 1.1 1.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 2.4 2022-23 ATL 70 15 49.1 28.8 62.8 0.7 3.3 4.0 1.2 1.6 0.5 0.6 0.5 5.6 2023-24 ATL 56 34 51.1 35.5 72.8 1.3 7.4 8.7 3.6 2.4 1.2 1.8 0.8 16.0 Total 148 21 50.6 32.8 69.4 0.9 4.5 5.4 2.0 1.7 0.7 1.0 0.6 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.