Jalen Johnson confirme sa fulgurante progression

« DJ (Dejounte Murray) lui fait la passe et lui dit en gros de shooter. Il n’y a pas d’hésitation. » Quin Snyder vient de résumer en quelques mots l’action qui a tué les Sixers cette nuit en prolongation à Atlanta. Une fixation de l’ancien meneur des Spurs qui a resserré la défense adverse et permis de créer une ouverture pour le héros de la soirée, Jalen Johnson.

« Quand vous avez Dejounte Murray en isolation, vous devez aider. Mon défenseur (Patrick Berveley) est allé aider et (Murray) m’a trouvé pour le tir à 3-points. Donc c’est le bon choix de sa part. J’avais juste à prendre ce tir », livre l’ailier-fort qui a affiché son sourire après ce shoot converti à 40 secondes de la fin.

Le joueur de 22 ans a trouvé le moyen de se montrer à nouveau quelques secondes plus tard, en décrochant un passage sur la ligne des francs-francs où il n’a pas tremblé pour offrir la gagne à son équipe. Il en terminait ainsi avec l’un des matchs les plus aboutis de sa jeune carrière : 25 points (8/13 aux tirs), 16 rebonds, 7 passes et 2 contres en 41 minutes.

Lui qui n’arrête pas de repousser son record aux points ces derniers temps s’est offert, cette nuit, un record à la passe. « Je me sens confiant. C’est probablement l’un des meilleurs aspects, être capable de créer. Je suis très à l’aise avec ça, en particulier en ayant des gars qui peuvent rentrer des tirs, ça aide. Il n’y aurait pas sept passes décisives sans ça », remarque-t-il.

Peu utilisé en début de carrière

Comme le note son coach, Jalen Johnson a laissé venir le jeu à lui et n’a pas forcé grand-chose (un ballon perdu). Surtout, il a rebondi après deux sorties de suite (Pacers et Magic) moins remarquables (12 points chaque fois).

« La chose la plus notable est qu’il n’a pas fait son meilleur match l’autre soir contre Orlando. C’est quelque chose dont on a parlé, il a assumé et s’est relevé. C’est la même chose que de rater un tir, tu prends le suivant. Il sait à quel point j’ai confiance en lui. Et il a pu sentir ce soir la confiance de ses coéquipiers », juge l’ancien technicien du Jazz, en pensant encore à cette offrande de Dejounte Murray.

Quin Snyder estime que « cela fait partie du processus pour devenir un très bon joueur. C’est ce qu’il veut faire. Le truc par rapport à son développement est que l’on voit tous, le staff, les joueurs, vous (les journalistes), des choses enthousiasmantes. Mais on peut aussi oublier le fait que, je ne sais pas combien de minutes par match a jouées Jalen jusqu’à cette année, mais ce n’est pas 30 minutes par match. »

C’était moitié moins l’an dernier, tandis que le 20e choix de la Draft 2021 avait signé une année rookie anecdotique. Ces deux premières années semblent lointaines désormais au regard de sa production actuelle.

Jalen Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ATL 22 6 53.7 23.1 71.4 0.1 1.1 1.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 2.4 2022-23 ATL 70 15 49.1 28.8 62.8 0.7 3.3 4.0 1.2 1.6 0.5 0.6 0.5 5.6 2023-24 ATL 21 31 58.3 37.7 79.6 1.3 6.9 8.2 2.8 2.4 1.1 2.0 0.8 15.0 Total 113 16 52.8 31.5 69.4 0.7 3.5 4.3 1.3 1.5 0.6 0.8 0.5 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.