Jalen Williams encouragé à hausser le ton à 3-points

Avec 19.1 points, 4.0 rebonds et 4.5 passes de moyenne dans l’équipe au meilleur bilan de l’Ouest l’an passé, Jalen Williams grandit très vite au sein de la jeune troupe très prometteuse du Thunder.

À l’orée de sa troisième saison NBA, l’explosif ailier d’Oklahoma City devrait encore voir son panel de responsabilités étendu aux côtés de son acolyte de la ligne arrière, Shai Gilgeous-Alexander. Une traction qui doit propulser le Thunder vers les sommets cette année !

« Les gars comme lui et Shai, qui jouent beaucoup, qui ont beaucoup de minutes, leur développement devient très nuancé assez rapidement, et il en est probablement arrivé à ce stade », eplique Mark Daigneault dans The Oklahoman. « Principalement parce qu’il a été si complet si tôt dans la saison. Mais j’aimerais le voir tirer plus de 3-points. Vu sa réussite mais aussi comment il peut driver, s’il peut tirer davantage à 3-points et forcer les défenses à le jouer plus haut, ça créera encore plus d’espaces pour ses départs en dribble. »

Des entraînements compétitifs

Passé de 35% à 43% à 3-points entre sa saison rookie et sa saison sophomore, Jalen Williams a effectivement prouvé qu’il pouvait davantage prendre sa chance derrière l’arc. Ce qui serait bénéfique pour lui, sur ses « drives » comme le soulignait Mark Daigneault, mais aussi plus généralement pour son équipe, en écartant encore les défenses adverses pour laisser plus d’espace à Shai Gilgeous-Alexander, qui reste de son côté un shooteur extérieur moyen.

« Il faut laisser parler les pourcentages d’efficacité pour savoir si on peut en assumer davantage. Quand un joueur est efficace, c’est le signe qu’on peut lui en demander plus », rajoute Mark Daigneault. « On peut monter le curseur d’exigence. »

Avec seulement 3.4 tentatives par match à 3-points la saison dernière, Jalen Williams peut ainsi dégainer davantage… et pourquoi pas d’aller titiller une première cape au All-Star Game ?

« C’est difficile de marquer des points à l’entraînement, je peux vous le dire ! », conclut-il, lors du camp d’entraînement. « On a des cinq qui sont très durs à manœuvrer, face à Shai, Chet, Hartenstein ou Lu… Tous les gars que tu ne veux pas croiser sont en face et ça pousse notre attaque à jouer dur et jouer comme il faut. C’est un de ces trucs qui nous aidera à l’avenir, quand on jouera en saison régulière. »

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.6 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 Total 146 31 53.2 39.5 81.3 0.8 3.4 4.2 3.9 2.5 1.3 1.7 0.6 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.