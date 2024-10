Deuxième sortie compliquée pour Alex Sarr et Bilal Coulibaly

Si les Wizards avaient pris l’eau collectivement face aux Raptors, pour leur premier match de présaison, Alex Sarr et Bilal Coulibaly avaient de leur côté été plutôt solides. Face aux Knicks, pour la deuxième sortie de Washington en préparation, les Wizards ont encore sombré (117-94)… et les deux Français ont souffert.

Certes, le deuxième choix de la dernière Draft finit tout proche du « double-double » (12 points, 9 rebonds, 3 passes et 3 contres), mais à seulement 5/14 au tir, en perdant également 3 ballons.

Deux rôles pour Alex Sarr

Intéressant sur ses coupes en attaque et ses aides en défense, Alex Sarr a par contre été mis sous pression sur son dribble, se faisant intercepter par OG Anunoby qui pouvait filer en contre-attaque dans la foulée. Contré par Josh Hart près du cercle, il a alterné entre un rôle d’ailier fort auprès de Jonas Valanciunas avec les titulaires, et de pivot avec les remplaçants, où il a souffert quand Karl-Anthony Towns a trouvé du rythme.

À ses côtés, Bilal Coulibaly a vécu une soirée encore plus difficile. Chargé de freiner Jalen Brunson, il a eu beaucoup de mal face aux feintes de son adversaire, et a de plus trop tenté de forcer les choses en attaque. Il termine donc la rencontre avec 4 points, à 1/9 au tir dont 0/4 de loin, 9 rebonds et 5 fautes.

Côté Knicks, on notera l’entente en développement entre Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns, notamment sur le pick-and-roll, ainsi que l’énergie du duo Cameron Payne – Tyler Kolek en sortie de banc.

