Chez les Lakers, le calendrier de la présaison interroge…

« Quelqu’un peut m’expliquer pourquoi on [prend l’avion] afin de se rendre à Milwaukee pour un seul match de pré-saison !?!? »

Sur X/Twitter, LeBron James n’a pas caché son mécontentement vis-à-vis du calendrier des Lakers en présaison. En effet, après avoir affronté les Timberwolves (défaite) et les Suns (défaite) à Palm Springs en Californie, les voilà qui s’apprêtent à défier les Bucks à Milwaukee dans le Wisconsin.

Un (long) déplacement qui n’est pas du goût du « King », puisque Los Angeles ne restera dans cette région des États-Unis que pour y disputer un match. Retournant ensuite sur la côte Ouest pour rencontrer les Warriors à Las Vegas, puis les Suns à Phoenix et de nouveau les Warriors à San Francisco.

Beaucoup de voyages donc, et JJ Redick confirme que « ce n’est pas une présaison idéale » pour son équipe. Des Lakers privés de Crypto.com Arena car celle-ci est en travaux, afin d’être prête pour la reprise de la saison régulière dans deux semaines.

Échange de politesses entre Lakers et Bucks…

La question est donc de savoir pourquoi les « Purple & Gold » ont décidé de jouer chez les Bucks et de mettre en place ce calendrier, sur lequel la NBA n’a pourtant aucun contrôle ? D’après ESPN, c’est tout simplement parce qu’un accord a été convenu entre les deux équipes il y a un an, quand Los Angeles avait reçu Milwaukee en Californie, s’engageant à en faire autant l’année suivante…

Il n’empêche que LeBron James, mais aussi Anthony Davis, se seraient bien passés de ces amabilités et de tous ces déplacements, alors qu’ils ont connu un été chargé avec leur sélection nationale…

« Je pense que des gars comme LeBron et AD, qui ont disputé les Jeux olympiques, vont se gérer au mieux » détaille en tout cas D’Angelo Russell, qui se veut rassurant. « Mais le reste de l’effectif aura toujours faim, nous voulons aller sur le terrain et jouer chaque match et voir comment le public réagit, tirer un peu d’énergie. Donc j’ai hâte de passer un bon moment. »