La gestion de la santé est un enjeu central dans la réussite des Lakers ces dernières années. Avec un LeBron James âgé de 39 ans et un Anthony Davis, 31 ans, régulièrement à l’infirmerie, JJ Redick fait aussi face à une particularité dès son arrivée : ses deux stars ont été bien occupées cet été avec les Jeux olympiques de Paris.

La saison passée, les Lakers ont été envoyés en vacances par les Nuggets dès le premier tour des playoffs, à la fin avril. Deux mois plus tard, les deux représentants du club californien démarraient leur préparation avec Team USA.

Leur périple olympique les a menés jusqu’à la médaille d’or, à l’issue d’environ six semaines de mobilisation donc. En précisant que LeBron James a été le joueur le plus sollicité par Steve Kerr du tournoi, avec près de 25 minutes de moyenne.

De quoi pousser le nouvel arrivant sur le banc des Lakers à limiter leur charge de travail en début d’année afin de s’assurer qu’ils restent en bonne santé et frais pour la suite ? « Écoutez, ces gars-là sont des professionnels dans tous les sens du terme. Je ne me préoccupe pas de savoir s’ils seront prêts à jouer le 22 octobre et s’ils seront en forme », rétorque JJ Redick au micro du Lakeshow.

Les préparateurs physiques en action

Celui-ci semble donc partir du principe que ses deux vedettes, meilleures évaluations des Américains aux JO, se présenteront dans une condition physique optimale pour appréhender la soirée d’ouverture, le 22 octobre, face aux Wolves.

« On va travailler avec Mike (Mancias, le « mécanicien » de LeBron James) et Ish (Jon Ishop, préparateur physique associé), pour nous assurer qu’ils se sentent bien pour commencer la saison régulière. Ils participeront certainement au camp d’entraînement et à la pré-saison en septembre, ainsi qu’aux matchs de pré-saison », annonce le coach rookie.

Une pré-saison qui démarrera pour eux le 4 octobre, face aux Wolves également, avant cinq autres rencontres (Suns et Warriors deux fois, Bucks). Après cela, les Californiens démarrent pas trois matchs à domicile (Wolves, Suns et Kings) avant un premier « road trip » de cinq matchs (Suns, Cavs, Raptors, Pistons et Grizzlies).

