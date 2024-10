Tyrese Haliburton, ambassadeur de la Puma All-Pro Nitro Elite ?

La signature de Tyrese Haliburton chez Puma est la grosse prise de la semaine sur le marché des équipementiers. Le meneur des Pacers, champion olympique depuis cet été, a officialisé la nouvelle en portant une paire de Puma All-Pro Nitro avec le coloris « Alert ».

C’est donc avec cette chaussure de référence de la marque, sortie en début de saison dernière, que Tyrese Haliburton devrait débuter l’exercice 2024/25. En attendant le probable développement d’une ligne signature, le meneur All-Star devrait également mettre à l’honneur le prochain modèle créé par Puma, la All-Pro Elite !

Vendue à 250 dollars, c’est une version améliorée de la Puma All-Pro Nitro, dont la composition a été complément revue, avec une tige en tissu « Ultraweave », plus légère et plus résistante aux frottements, une semelle intermédiaire en mousse Nitro SQD, une plaque en fibre de carbonne « Pwrplate » placé sous le milieu de la semelle pour la stabilité. On note aussi la présence d’un renfort en TPU pour agir sur le maintien du talon.

La Puma All-Pro Nitro Elite est déjà en vente aux Etats-Unis sur Puma.com sous un premier coloris bleu, violet et rouge.