Taurean Prince a signé aux Bucks les yeux fermés

« Je suis ici l’esprit ouvert. » Alors qu’il assurait n’avoir aucune intention de quitter Los Angeles et les Lakers, Taurean Prince s’est engagé avec les Bucks durant l’intersaison.

Il a fait ce choix de carrière alors même qu’au moment d’être recruté, son rôle exact et son positionnement sur le terrain n’ont pas été évoqués. Le joueur de 30 ans s’attend tout de même à être utilisé comme ailier-fort.

« Ce n’était pas une surprise pour moi. Pour être honnête, cela ne me dérange pas. Comme je l’ai dit, je n’ai pas été initié. Il n’a pas fallu grand-chose pour que je sois ici. Je veux gagner. C’est tout ce qui m’intéresse dans le basket. J’essaie juste de gagner autant de matchs que possible et d’aller plus loin en playoffs que je ne l’ai fait avec n’importe quelle autre équipe », affiche le vétéran.

L’ailier de 1m98 a connu plusieurs campagnes de playoffs avec les Hawks, les Wolves et les Lakers. Mais il n’a jamais été au-delà du premier tour. Là où les Bucks ont buté l’an dernier et où ils ne comptent sûrement pas s’arrêter cette saison.

Une alternance entre le poste 3 et 4

« Je sais que cela implique des sacrifices, qu’il s’agisse de l’endroit où l’on vit, de l’argent ou des objectifs personnels. Je l’ai donc accepté et je suis ici avec l’esprit ouvert », poursuit Taurean Prince, en pensant visiblement à « la qualité de vie à Los Angeles » mise en avant par le passé.

Le nouveau venu dit « aimer apprendre », « être une éponge ». « Et donc être capable de rejouer poste 4 dans cette attaque est un peu nouveau par rapport à ce que j’ai fait ces deux dernières années, mais je pense que cela peut très, très bien servir l’équipe », poursuit celui a alterné entre les postes 3 et 4 depuis son arrivée dans la ligue, en 2016.

Selon lui, l’important est d’afficher « un QI élevé, savoir se positionner, savoir où courir. C’est facile pour un 3, il suffit de courir dans un coin pour commencer l’attaque. C’est là que la plupart des systèmes commencent pour un 3. Mais au poste de 4, vous pouvez être en tête de raquette, dans le coin… Le jeu est donc différent, mais avec la polyvalence que j’apporte, à ce poste, je pense que c’est parfait. »

À voir comment il s’insère au sein d’une rotation principale à trois hommes forts dans la raquette des Bucks, entre Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis et Brook Lopez.

Taurean Prince Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 ATL 59 17 40.0 32.4 78.7 0.4 2.2 2.7 0.9 1.6 0.7 1.0 0.5 5.7 2017-18 ATL 82 30 42.6 38.5 84.4 0.6 4.1 4.7 2.6 2.1 1.0 2.3 0.5 14.1 2018-19 ATL 55 28 44.1 39.0 81.9 0.4 3.2 3.6 2.2 2.6 1.0 1.8 0.4 13.5 2019-20 BRK 64 29 37.6 33.9 79.8 0.8 5.2 6.0 1.8 2.5 0.9 2.0 0.4 12.1 2020-21 * All Teams 41 22 40.1 40.0 85.5 0.5 3.0 3.5 1.9 1.8 0.7 1.2 0.6 9.5 2020-21 * CLE 29 24 39.9 41.5 83.7 0.6 3.1 3.7 2.4 1.9 0.7 1.2 0.5 10.1 2020-21 * BRK 12 18 40.5 35.1 88.9 0.2 2.7 2.8 0.6 1.8 0.7 0.9 0.7 8.1 2021-22 MIN 69 17 45.4 37.6 75.6 0.4 2.1 2.5 1.0 1.7 0.7 0.8 0.3 7.3 2022-23 MIN 54 22 46.7 38.1 84.4 0.3 2.2 2.4 1.6 2.3 0.5 1.3 0.3 9.1 2023-24 LAL 78 27 44.2 39.6 73.5 0.3 2.7 3.0 1.5 1.9 0.7 0.9 0.5 8.9 Total 502 24 42.4 37.6 81.1 0.5 3.1 3.6 1.7 2.0 0.8 1.4 0.4 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.