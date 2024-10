Landry Shamet marque des points

Puisque les Knicks ont envoyé Julius Randle, Donte DiVincenzo et Keita Bates-Diop aux Wolves, il y a quelques places à prendre dans leur effectif. La franchise a invité plusieurs joueurs à son « training camp » pour combler les trous, et parmi eux, Landry Shamet semble avoir une belle longueur d’avance.

D’abord parce que le départ de Donte DiVincenzo oblige les Knicks à cibler un vrai shooteur, mais aussi parce que son expérience sera précieuse. Pour lui, c’est du gagnant-gagnant. Il est prêt à prendre le risque d’un contrat non garanti après une saison galère aux Wizards.

Retrouvailles avec Mikal Bridges et Cam Payne

« Je veux gagner, je veux être compétitif, nous le voulons tous. Tous les joueurs de la NBA qui disent le contraire mentent », lance-t-il au New York Post. « Nous voulons tous être compétitifs au plus haut niveau. C’est excitant d’être ici. L’année dernière, c’est l’année dernière… C’est comme ça… Je suis heureux d’être ici, d’aller de l’avant et de construire avec ce groupe ».

Sa première sortie avec les Knicks a été convaincante avec 16 points en 26 minutes. Son adresse à 3-points est toujours là, et son autre atout, c’est de connaître déjà certains éléments comme Cameron Payne et Mikal Bridges qu’il a connus aux Suns.

« C’est énorme ! C’est cool d’être dans un vestiaire avec deux des meilleurs coéquipiers possibles. Il y a une bonne ambiance, avec de bons gars… J’ai passé quelques saisons avec eux, et c’est plutôt cool de les retrouver » confirme l’ancien shooteur des Clippers.

Un projet très motivant

Mais le plus important, il le répète, c’est d’intégrer l’effectif d’une franchise très ambitieuse. La saison passée, à Washington, c’était la toute première fois qu’il loupait les playoffs.

« Évidemment, on voit ce qu’ils construisent depuis deux ans, et ils ont atteint un bon niveau la saison passée » conclut-il à propos de sa nouvelle équipe. « Ils essaient de gagner (le titre), d’être compétitifs au plus haut niveau, et c’est motivant. C’est motivant pour tout le monde, et c’est un élément très important. Je veux juste en faire partie. »

Landry Shamet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 * All Teams 79 23 43.1 42.2 80.6 0.3 1.4 1.7 1.5 2.0 0.5 0.6 0.1 9.1 2018-19 * PHL 54 21 44.1 40.4 81.5 0.3 1.2 1.4 1.1 2.0 0.4 0.5 0.2 8.3 2018-19 * LAC 25 28 41.4 45.0 79.5 0.3 2.0 2.2 2.3 2.0 0.5 0.8 0.1 10.9 2019-20 LAC 53 27 40.4 37.5 85.5 0.1 1.8 1.9 1.9 2.7 0.4 0.8 0.2 9.3 2020-21 BRK 61 23 40.8 38.7 84.6 0.2 1.7 1.8 1.6 1.5 0.5 0.8 0.2 9.3 2021-22 PHX 69 21 39.4 36.8 84.0 0.2 1.6 1.8 1.6 1.3 0.4 0.6 0.1 8.3 2022-23 PHX 40 20 37.7 37.7 88.2 0.3 1.4 1.7 2.3 1.5 0.7 0.9 0.1 8.7 2023-24 WAS 46 16 43.1 33.8 82.6 0.4 1.0 1.4 1.2 1.7 0.5 0.7 0.2 7.1 Total 348 22 40.8 38.4 84.0 0.2 1.5 1.7 1.6 1.8 0.5 0.7 0.2 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.