Mike Brown met déjà un gros coup de pression sur ses Kings

Après une saison régulière à 46 victoires, mais une défaite dans le second « play-in », les Kings de Mike Brown n’ont pas réussi à enchaîner un deuxième exercice de suite en playoffs. Néanmoins, avec la prolongation estivale du coach tant espérée et l’arrivée de DeMar DeRozan en Californie, Sacramento a mis les ingrédients pour rebondir et poursuivre sa progression.

Déjà exigeant en temps normal, l’entraîneur est conscient qu’il aura une relative pression pour cet exercice 2024/25. Il le montre déjà très bien à l’entraînement. La preuve dernièrement, avec une gueulante poussée à la fin d’un « scrimmage », quand les joueurs étaient réunis au centre du parquet.

L’exigence jusqu’à la fin de l’entraînement

« Je vais m’en prendre à Mason Jones », commence l’entraîneur. « Il a fait un très bon entraînement, vraiment excellent. Son énergie était très haute, il a beaucoup parlé, fait de bonnes choses en attaque comme en défense. Puis, les deux dernières actions du match, il a perdu le ballon et a arrêté de jouer. »

En fin d’entraînement et alors que la saison n’est pas commencée, elles pourraient passer par pertes et profits, mais ces deux balles perdues ont de l’importance pour l’ancien coach des Lakers ou des Cavaliers.

« J’ai dit, en gros, que cela pouvait coûter une série de playoffs », précise Mike Brown. « Avec deux ballons perdus, on peut relancer un adversaire. On avait 10 points d’avance et maintenant, on n’en a plus que 4 et ils se disent qu’ils peuvent nous battre. Une série ou une dynamique peuvent changer ainsi. On veut faire constamment attention à tous les détails. »

On pourrait se dire qu’il est facile pour le coach de « se payer » un joueur de rotation de 26 ans, qui n’a que 41 matches NBA dans les jambes. Sauf qu’il ne va pas oublier les stars, même si DeMar DeRozan, Domantas Sabonis et Malik Monk n’étaient pas sur le terrain à ce moment-là.

Les stars doivent souligner et corriger les erreurs

« J’ai aussi un peu attaqué De’Aaron Fox et DeRozan car ils ne peuvent pas laisser passer ça », affirme-t-il. « Je n’aurais pas dû être le seul à le dire, à placer les joueurs devant leurs responsabilités. Chacun doit être responsable. Si nos vétérans voient des choses venant d’un jeune comme Mason Jones, il faut lui faire savoir, lui dire qu’il a fait un bon entraînement mais ne peut pas terminer comme ça. »

« Il y a eu des ballons perdus, avec un joueur qui gâche une possession et ne revient pas en défense », confirme De’Aaron Fox. « Ces petites choses peuvent avoir un effet boule de neige. Si ça arrive dans une rencontre serrée, avec quelques points d’écart, alors le match peut être perdu parce qu’un joueur ne revient pas en défense. »

Alors pourquoi, si le meneur de jeu est d’accord avec les reproches de son coach, n’est-il pas intervenu auprès de Mason Jones pour mettre l’accent sur cette séquence ratée ?

« Ce joueur ne faisait pas partie de mon équipe, donc je n’ai pas été lui parler, mais oui, on doit être responsable les uns des autres, surtout en fin de match », concède le All-Star. « Néanmoins, même si je ne suis pas sur le terrain, on doit pouvoir parler aux joueurs et faire ce type de critiques. »