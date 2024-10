Adrian Wojnarowski souhaite le meilleur à Shams Charania sur ESPN

« J’ai hâte de faire partie d’un groupe incroyable de collègues chez ESPN. » Sur X/Twitter, auprès de ses 2,4 millions d’abonnés, Shams Charania a affiché son enthousiasme alors qu’il rejoint le géant américain du sport.

Adrian Wojnarowski, l’homme qu’il va être amené à remplacer, salue d’ailleurs cette arrivée. « Shams m’a envoyé un message après que j’ai annoncé ma retraite. Et vous savez quoi ? Je lui ai dit ce que je dirais aujourd’hui, à savoir que j’espère qu’il aura une carrière aussi épanouissante et gratifiante que la mienne », affiche ainsi l’ancien « insider » sur The Jim Rome Show.

Le nouveau dirigeant ajoute : « Et c’est bien ce que je lui souhaite. Il a raison en ce qui concerne l’incroyable groupe de collègues qu’il va trouver à ESPN, les meilleurs des meilleurs, des reporters incroyables, des talents à l’antenne. Ça a toujours été ce que je préférais à ESPN. Des collègues qui vous élèvent, […] ils me manquent déjà. »

Pour mémoire, le parcours des deux hommes est intimement lié. En 2015, Shams Charania, aujourd’hui âgé de 30 ans, avait commencé à faire équipe avec « Woj » pour The Vertical, l’entité basket de Yahoo! Sports. Après plusieurs années de collaboration, le « père » avait fini par être recruté par ESPN, vers lequel il avait migré sans oublier d’adouber le « fils » : « Le meilleur jeune journaliste basket de la planète », selon lui.

Depuis, les relations entre les deux hommes s’étaient largement refroidies, alors qu’ils se livraient une concurrence acharnée pour les scoops par tweets interposés, mais l’élève a désormais une voie royale devant lui.

I am honored to join ESPN as the company’s Senior NBA Insider. I can’t wait to be part of an incredible group of colleagues at ESPN and serve the sports audience worldwide. pic.twitter.com/sBDFGIpkb6

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 7, 2024