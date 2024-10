Plus grand, plus costaud et plus à l’aise, Bilal Coulibaly sait ce qu’il doit faire

À 20 ans, on continue de grandir, et en un an, Bilal Coulibaly a pris quelques centimètres pour être mesuré à 2m02 (sans les chaussures) lors de la reprise. Côté poids, il affiche 93 kilos, et c’est quatre kilos de plus qu’en avril dernier. Et ce n’est pas le poids de sa médaille d’argent remportée avec la France aux Jeux olympiques. Autre changement notable, son agressivité en attaque, et ses améliorations sur le dribble.

Auteur d’un 4 sur 6 aux tirs face aux Raptors, Bilal Coulibaly confirme qu’il a beaucoup travaillé sur son dribble, et plus particulièrement sa main gauche. Et au départ, c’était par nécessité puisqu’il avait le poignet droit dans le plâtre. « Vous n’imaginez pas à quel point j’ai travaillé sur ma main gauche. C’est fou ! Je peux aussi tirer de la main gauche maintenant, parce que j’ai tellement travaillé ma main gauche. J’ai passé six semaines d’affilée à tirer avec ma main gauche, à dribbler, à faire des passes, tout ça… »

Mieux cerner ces points forts

Alors que son coach Brian Keefe l’a déjà prévenu qu’il s’occuperait chaque soir du meilleur extérieur adverse, Bilal Coulibaly veut aussi peser en attaque. Jusqu’à présent, il était la 3e ou 4e option sur le plan offensif, mais il veut davantage de responsabilités, et il se sent en confiance.

« J’ai la sensation de savoir ce qui va se passer sur le terrain », avoue-t-il. « L’année dernière, je me suis parfois senti mal à l’aise sur le terrain et je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Mais maintenant, je sais ce que je dois faire, ce que le coach veut vraiment que je fasse. Je sais donc où sont mes points forts. Je sais où je vais chercher la balle. C’est beaucoup plus facile pour moi. »