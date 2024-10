Victor Wembanyama et Chris Paul privés du premier match de présaison

Il faudra patienter avant de voir le premier alley-oop entre Chris Paul et Victor Wembanyama. Dimanche, les Spurs ont annoncé que six joueurs resteraient en civil pour la réception du Thunder au Frost Bank Center. Il s’agit de Charles Bassey, Zach Collins, David Duke Jr, Devin Vassell, et donc Chris Paul et Victor Wembanyama.

Si les quatre premiers sont blessés ou convalescents, en revanche, pour le tandem Paul-Wembanyama, il s’agit juste de les ménager après une grosse charge physique pour l’ouverture du « training camp ».

« Il est probable que vous puissiez deviner qui sont les titulaires, mais je veux voir comment ils s’en sortent », avait ainsi déclaré Gregg Popovich, à propos de la première semaine du camp d’entraînement. « La semaine a été difficile et je veux voir comment ils réagissent physiquement et ce genre de choses. »

Il s’agit juste d’un petit contre-temps et le duo Wembanyama-Paul devrait donc être en tenue pour la rencontre suivante. Ce sera toujours à San Antonio pour la réception du Magic.

En revanche, pour les quatre autres, il devrait rester en civil. Notamment Devin Vassell qui devrait manquer la première semaine de saison régulière après son opération au pied. Au mieux, il sera de retour vers le 1er novembre.