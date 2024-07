Pour Chris Paul, Victor Wembanyama n’a aucune limite

Alors qu’il entame la dernière ligne droite de sa carrière, Chris Paul a décidé de rejoindre Victor Wembanyama, qui commence tout juste la sienne, aux Spurs. Au fil des années en NBA, « CP3 » en a vu passer des futures stars et des talents générationnels mais rarement comme le Français.

« Je ne pense pas qu’il ait des limites », assure l’ancien meneur des Suns. « La saison dernière, il faisait partie de ces joueurs dont nous avons tous parlé, en se disant que c’était bizarre de défendre sur lui, d’essayer de tirer au-dessus de lui… Mais cela montre à quel point le jeu a évolué. »

À 39 ans, évoluer aux côtés d’un phénomène comme Victor Wembanyama est un projet sur lequel il ne pouvait pas faire l’impasse, comme il l’avait reconnu peu après l’officialisation de son arrivée à San Antonio.

Un ultime défi ?

« « J’ai joué contre Victor Wembanyama cette saison, et je peux vous dire qu’il n’y a probablement aucun joueur dont on parle davantage après un match. Tout le monde doit s’adapter à un tel joueur, » expliquait-il. « Harrison Barnes et moi étions dans l’avion et nous parlions de la chance que cela allait être, à ce stade de notre carrière, d’avoir la chance de le côtoyer au quotidien. Cela nous a vraiment aidés. »

À San Antonio, le meneur vétéran découvrira une nouvelle équipe, assez jeune cette fois-ci. Une expérience qu’il avait déjà pu vivre au Thunder en participant au développement de Shai Gilgeous-Alexander.

« Je suis impatient de pouvoir jouer. J’ai joué assez longtemps pour savoir que je ne peux pas annoncer que ‘la saison se passera comme ça’ ou ‘il se passera telle chose’. Mais je suis surtout enthousiaste, à ce moment-là de ma carrière, que ça débute », conclut-il. « Nous avons un super groupe, de jeunes talents, il y a aussi Harrison Barnes dans notre équipe. Je suis excité par ce défi. »