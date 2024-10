2024, année olympique ! En pleine préparation à Las Vegas pour les Jeux olympiques de Paris 2024, Stephen Curry en avait profité pour dévoiler deux coloris de sa prochaine chaussure signature en collaboration avec Under Armour : la Curry 12 ! Le meneur des Warriors est resté dans le thème puisque les deux modèles qu’il a ensuite portés étaient aux couleurs de Team USA.

Comme pour la Curry 11, la douzième chaussure signature bénéficie d’une coupe singulière, remontant suffisamment haut au niveau du talon pour protéger le tendon d’Achille puis descendant sous la malléole, et avec une tige visiblement en mesh classique, un poil moins aérée que sur les versions précédentes. On peut également lire « Greatest Shooter Ever » sur les contours de la languette. On distingue également un Renfort en TPU moulé en 3D au niveau du talon.

Au niveau de la semelle un amorti UA Flow à double densité ultra-léger et dynamique est complété par une semelle intérieure prédécoupée en mousse à cellules ouvertes, et un revêtement extérieur UA Flow résistant.

Le premier coloris mis en vente en France s’intitule « Gravity », avec une tige principalement blanche comportant des finitions en jaune fluo et noir, au niveau du talon notamment, un mariage que l’on retrouve sur la semelle UA Flow, sur laquelle le logo du joueur ressort en jaune fluo, comme sur la languette.

La Curry 12 « UA Flow » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.