Tiffany Hayes sacrée meilleure remplaçante en WNBA

On continue de distribuer les trophées en WNBA. A’ja Wilson a remporté celui de MVP, Napheesa Collier de « Defensive Player of the Year », DiJonai Carrington de « Most Improved Player », et enfin Caitlin Clark fut élue « Rookie Of The Year ». Tiffany Hayes vient s’ajouter à cette liste.

La joueuse des Aces vient effectivement d’être sacrée « Sixth Person of the Year », soit meilleure remplaçante. Avec 38 voix sur 67, elle devance Leonie Fiebich de New York, qui n’a reçu que 21 votes.

Tiffany Hayes perpétue ainsi la tradition de Las Vegas dans ce domaine car, depuis 2019, la franchise a remporté cinq des six trophées de « Sixth Person of the Year », avec Dearica Hamby (deux fois), Kelsey Plum et Alysha Clark.

C’est aussi un sacre tardif pour l’arrière de 35 ans, ancienne All-Star (2017), qui disputait sa 12e saison en WNBA (alors qu’elle avait annoncé sa retraite six mois avant…) et enfilait ce costume de remplaçante pour la première fois depuis ses deux premières années dans la ligue. Elle a compilé 9.5 points, 2.8 rebonds et 2.1 passes de moyenne, avec un joli 40% de réussite à 3-pts.