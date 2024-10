Les Raptors attendent de RJ Barrett qu’il « tombe amoureux de la défense »

Qu’attendre de RJ Barrett cette saison à Toronto ? Sans doute une vingtaine de points par match, des rebonds et peut-être une adresse fluctuante, comme depuis ses débuts dans la Grande Ligue.

Mais à 24 ans, l’ancien des Knicks doit surtout s’imposer comme un cadre à Toronto. Notamment en défense.

« L’effort défensif de RJ et l’importance qu’il accorde à la défense cette année doivent augmenter, en raison des besoins de notre équipe et de notre désir d’améliorer notre défense », explique ainsi Darko Rajakovic, son entraîneur. « Il comprend ce qu’il faut faire pour gagner. Et pour moi, c’est très important. N’importe quelle équipe de cette ligue, n’importe quel entraîneur de cette ligue… Tout le monde veut des joueurs qui pèsent des deux côtés du terrain. Il comprend les enjeux pour notre équipe. Nous parlons beaucoup. Je le lui rappelle dans de nombreuses situations pour lui dire qu’il doit être meilleur. Il réagit très bien. C’est formidable de le voir fêter un stop ou une bonne action défensive, de le voir faire le plein d’énergie. C’est ça qui fait gagner. Nous avons besoin qu’il tombe amoureux de la défense, qu’il devienne un aussi bon joueur (en défense) qu’il l’est sur le plan offensif. »

Tombés à la 26e place au classement de l’efficacité défensive la saison dernière, les Raptors savent très bien qu’ils ont besoin de progresser dans le domaine s’ils veulent construire quelque chose.

« Si vous voulez gagner, ça démarre en défense » confesse le Canadien. « Et j’ai travaillé ça, surtout pendant l’été. C’était énorme pour moi d’avoir des répétitions défensives, et maintenant je continue à travailler dessus. Chaque jour, que ce soit lors des entraînements, des exercices ou des matches, il faut garder cet état d’esprit défensif et continuer dans cette voie. Et puis, si je défends, je peux aussi pousser les autres à défendre. »

Et ainsi entraîner tout le monde dans son sillage, dans sa ville…

« C’est ma maison. Chaque jour, ça m’apporte un désir supplémentaire, une passion supplémentaire. Je suis moi-même, je me réveille et je me bats tous les jours. Jouer pour les Raptors est donc parfait pour moi. »

R.J. Barrett Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NYK 56 30 40.2 32.0 61.4 0.9 4.1 5.0 2.6 2.2 1.0 2.2 0.3 14.3 2020-21 NYK 72 35 44.1 40.1 74.6 0.9 4.8 5.8 3.0 2.6 0.7 1.9 0.3 17.6 2021-22 NYK 70 35 40.8 34.2 71.4 0.9 4.9 5.8 3.0 2.0 0.6 2.2 0.2 20.0 2022-23 NYK 73 34 43.4 31.0 74.0 0.8 4.2 5.0 2.8 2.5 0.4 2.3 0.2 19.6 2023-24 * All Teams 58 32 49.5 36.0 71.5 0.9 4.5 5.4 3.3 2.2 0.5 2.2 0.4 20.2 2023-24 * TOR 32 34 55.3 39.2 62.9 1.1 5.3 6.4 4.1 2.6 0.6 2.5 0.4 21.8 2023-24 * NYK 26 30 42.3 33.1 83.1 0.7 3.5 4.3 2.4 1.7 0.5 1.8 0.4 18.2 Total 329 33 43.5 34.6 71.0 0.9 4.5 5.4 2.9 2.3 0.7 2.1 0.3 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.