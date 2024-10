Le propriétaire des Nets va prendre des parts dans les Dolphins et le Grand Prix de Miami

Alors que les Celtics sont à vendre, et que Junior Bridgeman vient de s’offrir 10% des Bucks, des propriétaires de franchises NBA en profitent pour étendre leur patrimoine dans le sport américain.

Il y a quelques jours, on a ainsi appris que Tom Gores, le patron des Pistons, avait dépensé plus d’un milliard de dollars pour s’emparer de 27% des parts des Los Angeles Chargers en NFL. Aujourd’hui, c’est Joe Tsai, le propriétaire des Nets, qui met la main à la poche pour s’offrir une participation minoritaire dans les Miami Dolphins, toujours en NFL.

Selon le New York Post, Joe Tsai s’est associé au fonds d’investissement Ares Management pour racheter des parts de la part de franchise valorisée à huit milliards de dollars, mais aussi de certains biens qui lui appartiennent comme le Hard Rock Stadium et le Grand Prix de Formule 1 de Miami. On évoque une prise de participation de 10%, soit 800 millions de dollars.

Pour Joe Tsai, qui possède les Nets en NBA et le New York Liberty en WNBA, la part serait de 3%, via Blue Pool Capital, son entreprise familiale. Soit une chèque d’environ 240 millions de dollars.